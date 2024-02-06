Как научить ребенка делать выбор: советы, которые помогут развить навыки

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Как научить ребенка делать выбор? Если до этого момента все за ребенка выбирали вы, не ждите осознанных решений быстро.

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Кілька порад щодо того, як розвинути навичку робити вибір:

маленькі вибори щодня. Ввечері запропонуйте кілька книжок, з яких дитина може обрати, яку саме читати на ніч. Наступного разу дайте можливість обрати, що купити в магазині - солодощі до чаю або іграшку. Поступово розширюйте кількість та перелік виборів та переходьте від обмеженої кількості варіантів до повної свободи.