Как навсегда отучить кота царапать мебель: 4 действенных лайфхака
Все, кто имеет кота, знают эту проблему: мебель поцарапана, облезла, иногда даже порвана. С помощью этих советов вы сможете отучить кота царапать мебель и сохранить ее в сохранности.
Если кот внезапно начал царапать мебель, возможно, у него есть проблемы со здоровьем. Обратитесь к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины этого поведения, пишет Meta.
Читайте также: Раскрыта тайна, почему коты одержимы подмышками человека
Вот несколько советов, которые помогут вам отучить кота царапать мебель:
1. Купите когтеточку – это самый эффективный способ.
Выберите когтеточку, которая:
- Достаточно высока, чтобы кот мог полностью вытянуться, когда царапает.
- Прочная и стойкая.
- Сделана из материала, который нравится коту (например, из сизаля).
- Поставьте когтеточку у мебели, которую кот любит царапать.
- Можно также положить на нее игрушки или лакомство, чтобы поощрить кота использовать ее.
2. Используйте отпугивающие спреи или ленты.
- Кошки не любят запахи цитрусовых, мяты или лаванды.
- Поэтому можно отделать мебель спреем с одним из этих ароматов.
- Также можно использовать двухстороннюю липкую ленту.
- Кошки не любят ощущение липкости на лапах, поэтому им не захочется царапать мебель, оклеенную лентой.
3. Регулярно подстригайте когти коту.
- Это поможет предотвратить повреждение мебели.
- Подстригайте когти специальными когтерезками.
- Будьте осторожны, чтобы не ранить кота.
4. Больше играйте с котом.
- Кошки царапают мебель от скуки.
- Поэтому им нужно много играть.
- Купите коту игрушки, лазилки, царапки.
- Уделяйте время играм с котом.
Предлагаем узнать, почему коты играют с мышами перед тем, как их убить.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!