Как не дать шашлыку сгореть: лайфхак с солью

Приготовление шашлыка на открытом огне может показаться сложной задачей, ведь мясо легко подгореть. Поэтому многие из нас боятся испортить его.

Но не волнуйтесь! Существует простой лайфхак, который поможет вам уберечь ваш шашлык. Об этом пишет Shuba.

Вам понадобится:

100-150 г крупной соли

Инструкция:

Когда уголь прогорит и готов к использованию, возьмите горсть соли. Посыпьте соль на уголь. Соль распределит температуру огня равномерно, не давая мясу подгореть.

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Важно:

Когда соль бросает на уголь, отойдите на безопасное расстояние, ведь она может трескаться и улетать в течение первых секунд.

Преимущества этого метода:

Простота использования

Доступность

Эффективность

Благодаря этому лайфхаку вы сможете приготовить идеальный шашлык с равномерно прожаренным мясом без подгорания.

Напомним, мы уже писали, какой маринад для шашлыка сделает его сочным и мягким.

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