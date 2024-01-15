Как не сорваться, сидя на диете: три полезных совета
Новогодние праздники уже прошли, а после них могли остаться несколько лишних килограммов. В таком случае многие из нас решают садиться на диету. Чтобы не сорваться на вредную пищу во время похудения, важно соблюдать некоторые советы от нутрициологов.
- Не ставьте себе слишком высоких целей. Экстремальные диеты, обещающие быстрый результат, часто приводят к срывам. Лучше постепенно менять свои пищевые привычки и приучать организм к здоровому питанию.
- Не запрещайте себе любимые продукты полностью. Запретные плоды всегда кажутся особенно сладкими. Лучше позволить себе небольшую порцию любимого блюда иногда, чем полностью отказываться от нее.
- Не впадайте в стресс из-за диеты. Если вы чувствуете, что диета стала для вас обузой, это может привести к срывам. Найдите способ сделать диету более комфортной для себя. К примеру, вы можете найти рецепты здоровых блюд, которые вам нравятся, или найти партнеров, которые вместе с вами придерживаются диеты.
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Если вы все же сорвались, не огорчайтесь. Срывы – это нормально, всякий раз, когда вы чувствуете, что сорвались, просто начните снова с завтрашнего дня. Не впадайте в самообвинение, а просто продолжайте свой путь к здоровью.
Напомним, мы уже писали, какие диеты советуют врачи и диетологи.
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