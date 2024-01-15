Как не сорваться, сидя на диете: три полезных совета

Новогодние праздники уже прошли, а после них могли остаться несколько лишних килограммов. В таком случае многие из нас решают садиться на диету. Чтобы не сорваться на вредную пищу во время похудения, важно соблюдать некоторые советы от нутрициологов.

Видео дня

Не ставьте себе слишком высоких целей. Экстремальные диеты, обещающие быстрый результат, часто приводят к срывам. Лучше постепенно менять свои пищевые привычки и приучать организм к здоровому питанию.

Не запрещайте себе любимые продукты полностью. Запретные плоды всегда кажутся особенно сладкими. Лучше позволить себе небольшую порцию любимого блюда иногда, чем полностью отказываться от нее.

Не впадайте в стресс из-за диеты. Если вы чувствуете, что диета стала для вас обузой, это может привести к срывам. Найдите способ сделать диету более комфортной для себя. К примеру, вы можете найти рецепты здоровых блюд, которые вам нравятся, или найти партнеров, которые вместе с вами придерживаются диеты.

Читайте также: Названы 5 главных лайфхаков для быстрого похудения

Если вы все же сорвались, не огорчайтесь. Срывы – это нормально, всякий раз, когда вы чувствуете, что сорвались, просто начните снова с завтрашнего дня. Не впадайте в самообвинение, а просто продолжайте свой путь к здоровью.

Напомним, мы уже писали, какие диеты советуют врачи и диетологи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !