Как не уменьшить урожай: специалисты рассказали о 6 самых распространенных ошибках при посадке редиса

Хотите вырастить сочный, хрустящий редис, но вместо этого получаете мелкие, горькие корнеплоды? Не торопитесь винить погоду или сорт! Возможно, вы просто совершаете некоторые распространенные ошибки.

Следуйте этим простым правилам, которыми поделились на сайте news.blog.net.ua и ваша редис всегда будет вкусной, сочной и красивой.

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1. Ранняя посадка:

Редис любит тепло. Посадка при +5-7°C приведет к медленному прорастанию, слабым растениям и мелким корнеплодам.

Решение: сажайте редис в теплице или используйте пленку для ночного укрытия.

2. Недостаток солнца:

Редис – солнцелюб. В тени он извлекается, корнеплоды формируются неправильно, становятся мелкими и некрасивыми.

Выбирайте для посадки хорошо освещенные участки.

3. Тяжелая почва:

В глинистом грунте редиса не хватает воздуха, корнеплоды не растут, а пускают ботву.

Кислый грунт тоже не подходит.

Выбирайте легкую почву с нейтральным pH.

4. Чрезмерные удобрения:

Свежий навоз или компост перед посадкой редиса заставляют его расти "в ботву", а не в корнеплоды.

Вносите органику осенью, а не весной.

5. Неправильный полив:

Недостаток влаги приводит к мелким, удлиненным корнеплодам.

Поливайте редис регулярно, особенно в жару.

Используйте систему капельного полива или мульчирование.

Поливайте вечером теплой водой.

6. Густой посев:

Слишком густо посеянная редис будет мелкой из-за нехватки питательных веществ и влаги.

Идеальное расстояние между семенами – 3-5 см.

Прорежьте всходы, чтобы каждому растению хватило места.

Напомним, мы уже писали, как правильно сажать и выращивать редис.

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