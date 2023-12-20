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Как не замерзнуть зимой на улице: простые советы

Игорь Романько

Как избежать обморожения зимой на улице

Зима – это время года, когда риск обморожения особенно высок. Особенно это касается людей, которые часто находятся на улице, например, спортсменов, работников сферы обслуживания, детей и пожилых людей.

Обморожение – это повреждение тканей, вызванное длительным воздействием холода. Оно может привести к потере чувствительности, красноте, опуханию, а в некоторых случаях – даже к некрозу тканей, пишет Телеграф.

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Чтобы избежать обморожения, важно соблюдать простые правила безопасности.

Вот несколько советов, которые помогут вам защититься от обморожения зимой:

  • Одевайтесь тепло. Одежда должна быть свободной, чтобы не препятствовать кровообращению. Лучше одевать несколько слоев одежды, чем один толстый.
  • Не забывайте о головном уборе. Голова – это одна из самых больших областей теплоотдачи, поэтому головной убор очень важен.
  • Защищайте лицо и руки. Носите шарф, перчатки или перчатки.
  • Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь расширяет сосуды, что может привести к переохлаждению организма.
  • Не выходите на улицу в мороз без необходимости. Если вы все-таки собираетесь выйти, не задерживайтесь долго.

Если вы все же переохладились, важно немедленно принять меры, чтобы согреться. Вот несколько методов быстрого обогрева:

  • Двигайтесь. Активные движения помогут вам согреться.
  • Погрейтесь в теплой воде. Постоянная температура воды должна быть около 40 градусов Цельсия.
  • Выпейте горячий чай или кофе. Горячие напитки помогут согреть организм изнутри.
  • Нанесите на лицо и руки тёплые компрессы.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам защититься от обморожения:

  • Перед выходом на улицу проверьте прогноз погоды. Если ожидается мороз, подготовьтесь к этому заранее.
  • Прислушивайтесь к своему организму. Если вы чувствуете, что начинаете мерзнуть, немедленно вернитесь в теплое помещение.
  • Если вы обнаружили у себя признаки обморожения, немедленно обратитесь за помощью.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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