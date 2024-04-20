Как нейтрализовать клещей на участке: действенные методы
Наступает весна, и вместе с ней появляются и опасные насекомые – клещи. Эти маленькие, но вредные существа могут не только больно кусаться, но и переносить серьезные болезни. Об этом сообщает Мастерская Садовника.
Как защитить себя и свой участок от клещей?
Народные средства отпугивания клещей:
- Растения с сильным запахом: розмарин, полынь, чеснок. Их можно взорвать по периметру участка или использовать эфирные масла этих растений.
- Бархатцы: эти цветы не только красивы, но и должны отпугнуть клещей.
- Чистотел: его сок можно использовать для отделки одежды и открытых участков кожи.
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Как обнаружить клещей на участке:
- Возьмите белую ткань, привяжите к палке и проведите по траве. Клещи, которые зацепятся за ткань, станут заметны.
- Осматривайте домашних животных после прогулок.
Когда нельзя обрабатывать участок от клещей:
- Во время дождя или сильного ветра.
- После обработки химикатами не рекомендуется поливать газон.
- За месяц до созревания ягод и овощей в огороде.
Как правильно обрабатывать участок от клещей:
- Используйте специальные акарицидные препараты.
- Возделывайте не только траву, но и все, что выше 1,5 метра: деревья, кусты, пороги, входные двери.
- Возделывайте весь участок одновременно.
- Следуйте инструкциям изготовителя препарата.
Помните:
- Проводите профилактику укусов клещей: одевайтесь закрыто, используйте репелленты.
- Регулярно осматривайте себя и близких на наличие клещей.
- В случае укуса клеща немедленно обратитесь к врачу.
Напомним, мы уже писали, как избавиться от клещей на огороде.
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