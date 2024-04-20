Как нейтрализовать клещей на участке: действенные методы

Наступает весна, и вместе с ней появляются и опасные насекомые – клещи. Эти маленькие, но вредные существа могут не только больно кусаться, но и переносить серьезные болезни. Об этом сообщает Мастерская Садовника.

Как защитить себя и свой участок от клещей?

Народные средства отпугивания клещей:

Растения с сильным запахом: розмарин, полынь, чеснок. Их можно взорвать по периметру участка или использовать эфирные масла этих растений.

розмарин, полынь, чеснок. Их можно взорвать по периметру участка или использовать эфирные масла этих растений. Бархатцы: эти цветы не только красивы, но и должны отпугнуть клещей.

эти цветы не только красивы, но и должны отпугнуть клещей. Чистотел: его сок можно использовать для отделки одежды и открытых участков кожи.

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Как обнаружить клещей на участке:

Возьмите белую ткань, привяжите к палке и проведите по траве. Клещи, которые зацепятся за ткань, станут заметны.

привяжите к палке и проведите по траве. Клещи, которые зацепятся за ткань, станут заметны. Осматривайте домашних животных после прогулок.

Когда нельзя обрабатывать участок от клещей:

Во время дождя или сильного ветра.

После обработки химикатами не рекомендуется поливать газон.

За месяц до созревания ягод и овощей в огороде.

Как правильно обрабатывать участок от клещей:

Используйте специальные акарицидные препараты .

. Возделывайте не только траву, но и все, что выше 1,5 метра: деревья, кусты, пороги, входные двери.

деревья, кусты, пороги, входные двери. Возделывайте весь участок одновременно.

Следуйте инструкциям изготовителя препарата.

Помните:

Проводите профилактику укусов клещей: одевайтесь закрыто, используйте репелленты.

одевайтесь закрыто, используйте репелленты. Регулярно осматривайте себя и близких на наличие клещей.

на наличие клещей. В случае укуса клеща немедленно обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от клещей на огороде.

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