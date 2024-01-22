Как нейтрализовать неприятный запах ног: действенный лайфхак

Потливость ног – распространенная проблема, которая может вызвать неприятный запах. Конечно, существует много средств от неприятного запаха ног в магазинах, но есть и действенные народные методы. Если вы хотите избавиться от этого запаха, попробуйте простой и эффективный метод с использованием лука. Об этом пишет Ukr.media.

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Что вам понадобится:

1 луковица

Инструкции:

Разрежьте луковицу пополам. Натрите половиной луковицы ноги. Подождите 20 минут. Вымойте ноги теплой водой.

Почему это работает?

Лук содержит алицин – вещество, обладающее антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Эти свойства помогают бороться с бактериями, являющимися причиной неприятного запаха ног.

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Советы:

Перед использованием этого метода проведите тест на аллергию. Нанесите немного сока лука на небольшой участок кожи на запястье и подождите 24 часа. Если на коже не появится краснота или сыпь, то вы можете смело использовать этот метод.

Для усиления эффекта можно добавить в сок лука немного оливкового масла.

Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю, чтобы предотвратить появление неприятного запаха ног.

Напомним, мы уже писали, как побороть потливость ног и избавиться от неприятного запаха с обуви.

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