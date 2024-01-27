Как нейтрализовать неприятный запах после приготовления рыбы: полезные советы для хозяек

Жареная рыба – это вкусное и полезное блюдо, но ее приготовление может оставлять неприятный запах на кухне, руках, ножах и разделочной доске. Избавиться от этого запаха не так просто, но есть несколько эффективных способов.

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Они действенны и не нуждаются в дополнительных усилиях. О них расскажет Телеграф.

Лимон

Сок лимона обладает сильными антисептическими свойствами, которые помогают устранить неприятные запахи. Чтобы избавиться от запаха рыбы, просто смешайте сок лимона с теплой водой и вымойте руки. Также лимонными дольками можно протереть вымытую разделочную доску и ножи.

Сода

Сода – это универсальное средство, которое можно использовать для разных целей, в том числе для устранения неприятных запахов. Чтобы приготовить моющее средство на основе соды, смешайте с небольшим количеством воды до получения пасты. Этой пастой можно мыть руки, разделочную доску и ножи.

Кофе

Свежеобжаренный кофе также можно использовать для устранения неприятных запахов. Просто смешайте ее с жидким мылом или моющим средством для посуды. Эта смесь поможет быстро и эффективно избавиться от запаха рыбы.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам избавиться от рыбного запаха:

После приготовления рыбы обязательно проветрите кухню.

Если вы готовите рыбу в духовке, используйте фольгу, чтобы запах не распространялся по кухне.

После мытья рук, разделочной доски и ножей протрите их уксусом или спиртом.

Следуя этим советам, вы сможете быстро и легко избавиться от неприятного запаха рыбы.

Напомним, мы уже писали, как определить, свежа ли рыба.

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