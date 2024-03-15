Как нейтрализовать неприятный запах в холодильнике: впечатляющий лайфхак

Вы, наверное, не раз сталкивались с ситуацией, когда после открытия дверцы холодильника вместо ожидаемого свежего аромата вас встречал неприятный запах. Хозяйки придумывают разные способы, чтобы избавиться от этой проблемы, иногда даже используя туалетную бумагу.

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Однако существует простой и эффективный способ освежить воздух внутри холодильника с помощью экстракта ванили, как отмечает ресурс Home making.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике с помощью ванили

Ванильный экстракт чаще всего используется для приготовления выпечки, но его аромат можно использовать и для освежения холодильника. Для этого понадобятся ватные шарики, ванильный экстракт и небольшая емкость или блюдце.

Смочите несколько ватных шариков в ванильном экстракте, добавив всего несколько капель. Затем положите пропитанные ванилью шарики в маленькую баночку, блюдце или другую пригодную для этого тару.

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Откройте дверцу холодильника и найдите идеальное место для размещения емкости с ароматическими шариками. Их можно поставить на одной из полок, в ящиках или на дверце холодильника. Следите, чтобы ваниль не контактировала с продуктами, чтобы избежать смешивания вкусов.

Эти пропитанные ванилью ватные шарики можно также разместить в других уютных уголках, например, в шкафах или бардачке автомобиля.

Насладитесь свежим и приятным ароматом ванили, который наполнит простор вашего холодильника и рассеет неприятные запахи естественным и безопасным способом!

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