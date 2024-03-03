Как нейтрализовать неприятный запах в туалете: поможет неожиданный лайфхак

Избавиться от неприятного запаха можно с помощью средства, которое обычно не связывают с уборкой дома – пены для бритья. Однако перед ее использованием следует тщательно убрать помещение.

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Для правильной предварительной уборки необходимо сначала снять стульчак унитаза и вымыть отдельно. Затем нужно тщательно протереть сам унитаз, устраняя загрязнение специальными или народными средствами.

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Не забудьте также о полах и плитках на стенах – там тоже должны быть устранены все загрязнения. Лишь после наведения порядка в помещении можно переходить к борьбе с неприятным запахом.

Нанесите обычную пену для бритья на внешнюю и внутреннюю поверхности унитаза, за исключением сливного бачка. Подождите 10 минут и протрите пену тряпкой. После этого в туалете не будет неприятных ароматов, и они не вернутся в ближайшее время.

Блоггерша из TikTok Каролина Макколи поделилась со своими подписчиками еще одним способом очистки унитаза с использованием пены для бритья. Она советует нанести большое количество пены на ершик для чистки унитаза, а затем вытереть им пятна с внутренней поверхности. После смывания пены она предлагает повторно нанести ее на ершик и пройтись им по поверхности, чтобы устранить недостатки.

Напомним, мы уже писали, как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком.

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