Как носить ультрамодные угги-сабо: стилисты показали 5 эффектных идей
В этом сезоне модны угги-сабо, напоминающие уютные тапочки. Эта обувь удается сочетать не только со спортивными костюмами, как и раньше, но и носить их с джинсами, жакетами, юбками и кардиганами.
Об этом пишет Радиотрек.
Этот вариант обуви отлично подходит для зимы, особенно если снега нет или вы перемещаетесь на автомобиле.
Эффектно комбинируйте Ugg Tazz с теплыми свитерами и пуховиками или надевайте их с длинными юбками и пальтами.
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А чтобы увидеть, как это удается модным леди, посмотрите на их стильные образы на фотографиях:
Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.
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