Как обеспечить себе финансовое состояние: Почему по поверьям веник следует ставить метлой вверх
Древние наши предки верили в силу примет и предрассудков, связанных со строительством и бытом. Мы рассмотрим самые популярные из них.
Об этом пишет сайт Meta. В старину вероятности примет и предрассудков полностью доминировали над жизнью, а их наследие отражает веру и убеждения наших предков.
Читайте также: Как привлечь финансовое состояние с помощью фэн-шуй
- Выбор места для строительства: Важно начинать строительство на том месте, которое выберет для отдыха скот или где расположен муравейник. Это верили, что должно привести к благополучию в хозяйстве.
- Бумажная Купюра Под Первый Кирпич: Заделка бумажной купюры под первый кирпич нового дома обещала стабильность и достаток для будущих владельцев.
- Отверстие в Углу Крыши: Было распространенной верой, что маленькое отверстие в углу крыши выведет все ссоры и несчастья, обеспечивая гармонию дома.
- Магия Порога: Порог считался священным и мистическим местом в доме. Символ границы и защиты от злых духов. Люди верят, что стоять на пороге опасно, а из-за него нельзя здороваться, передавать вещи, поскольку это может привести к неудачам.
- Амулеты на двери: Для защиты от духов на дверях делали крест, вешали подкову, вышивали полотенце и ставили перекрещенный пучок засушенных трав.
- Окна и Выходы для Душ: Окна считались местом, по которому душа может выбраться после смерти. Подоконники ставили с водой и свечами для помощи духу усопшего в течение сорока дней.
- Запрет через Окно Верили, что после 40 дней души мертвых могут остаться у окон. Запрещено было плевать или выбрасывать что-нибудь через окно, чтобы не привлекать беду.
- Выносить Мусор и Заметать Пол вечером: Запрещено было выносить мусор или заметать пол вечером, поскольку это приводило к бедности.
- Метлы как Символ Изобилия: Митлу ставили вверх, чтобы в доме всегда было изобилие. Верили, что несколько метел принесет больше богатства.
Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!