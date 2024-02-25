Как обманывают в ТЦК при оформлении отсрочки: адвокат обращает ваше внимание

Адвокат Роман Симутин рассказал о схеме, используемой некоторыми военкоматами, чтобы обманывать мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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Об этом пишут Патриоты Украины. Эта статья не является юридической консультацией. Если у вас есть вопросы по мобилизации, рекомендуется обратиться к юристу.

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Схема обмана:

Человек приходит в ТЦК и СП, чтобы оформить отсрочку. Он представляет все необходимые документы и заполняет бланк заявления. В бланке отсутствуют два важных пункта: перечень предоставленных документов и указание, что мужчина не отказывается явиться в ТЦК повторно. Мужчине предлагают два варианта: Подписать повестку о мобилизации. Это означает, что он добровольно соглашается с мобилизацией.

Это означает, что он добровольно соглашается с мобилизацией. Отказаться от повестки и не получить отсрочку.

Почему это обман?

Мужчины, имеющие право на отсрочку, не обязаны подписывать повестку о мобилизации.

Отсутствие двух пунктов в бланке заявления делает невозможным для мужчины доказать свою правоту в будущем.

делает невозможным для мужчины доказать свою правоту в будущем. Военнослужащие шантажируют мужчин, говоря, что если они не подпишут повестку, то не получат отсрочку.

Что делать, если вы попали в данную ситуацию?

Объясните, что вы не отказываетесь явиться в ТЦК повторно, но требуете повестку о возобновлении учетных данных.

Не подписывайте повестку о мобилизации.

Обратитесь за помощью к юристу.

Вы имеете право на отсрочку, если у вас есть законные основания.

Вас не могут заставить мобилизоваться, если вы этого не хотите.

Не бойтесь защищать свои права.

Дополнительные источники:

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Горячая линия Министерства обороны Украины: 0800 507 028

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