Как обманывают в ТЦК при оформлении отсрочки: адвокат обращает ваше внимание
Адвокат Роман Симутин рассказал о схеме, используемой некоторыми военкоматами, чтобы обманывать мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
Об этом пишут Патриоты Украины. Эта статья не является юридической консультацией. Если у вас есть вопросы по мобилизации, рекомендуется обратиться к юристу.
Читайте также: В Украине могут увеличить количество мужчин, которые могут получить отсрочку от мобилизации
Схема обмана:
- Человек приходит в ТЦК и СП, чтобы оформить отсрочку.
- Он представляет все необходимые документы и заполняет бланк заявления.
- В бланке отсутствуют два важных пункта: перечень предоставленных документов и указание, что мужчина не отказывается явиться в ТЦК повторно.
- Мужчине предлагают два варианта:
- Подписать повестку о мобилизации. Это означает, что он добровольно соглашается с мобилизацией.
- Отказаться от повестки и не получить отсрочку.
Почему это обман?
- Мужчины, имеющие право на отсрочку, не обязаны подписывать повестку о мобилизации.
- Отсутствие двух пунктов в бланке заявления делает невозможным для мужчины доказать свою правоту в будущем.
- Военнослужащие шантажируют мужчин, говоря, что если они не подпишут повестку, то не получат отсрочку.
Что делать, если вы попали в данную ситуацию?
- Объясните, что вы не отказываетесь явиться в ТЦК повторно, но требуете повестку о возобновлении учетных данных.
- Не подписывайте повестку о мобилизации.
- Обратитесь за помощью к юристу.
- Вы имеете право на отсрочку, если у вас есть законные основания.
- Вас не могут заставить мобилизоваться, если вы этого не хотите.
- Не бойтесь защищать свои права.
Дополнительные источники:
- Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
- Горячая линия Министерства обороны Украины: 0800 507 028
Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!