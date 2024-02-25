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Как обманывают в ТЦК при оформлении отсрочки: адвокат обращает ваше внимание

Игорь Романько

Как могут обмануть в ТЦК при выдаче отсрочки

Адвокат Роман Симутин рассказал о схеме, используемой некоторыми военкоматами, чтобы обманывать мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Об этом пишут Патриоты Украины. Эта статья не является юридической консультацией. Если у вас есть вопросы по мобилизации, рекомендуется обратиться к юристу.

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Схема обмана:

  1. Человек приходит в ТЦК и СП, чтобы оформить отсрочку.
  2. Он представляет все необходимые документы и заполняет бланк заявления.
  3. В бланке отсутствуют два важных пункта: перечень предоставленных документов и указание, что мужчина не отказывается явиться в ТЦК повторно.
  4. Мужчине предлагают два варианта:
    • Подписать повестку о мобилизации. Это означает, что он добровольно соглашается с мобилизацией.
    • Отказаться от повестки и не получить отсрочку.

Почему это обман?

  • Мужчины, имеющие право на отсрочку, не обязаны подписывать повестку о мобилизации.
  • Отсутствие двух пунктов в бланке заявления делает невозможным для мужчины доказать свою правоту в будущем.
  • Военнослужащие шантажируют мужчин, говоря, что если они не подпишут повестку, то не получат отсрочку.

Что делать, если вы попали в данную ситуацию?

  • Объясните, что вы не отказываетесь явиться в ТЦК повторно, но требуете повестку о возобновлении учетных данных.
  • Не подписывайте повестку о мобилизации.
  • Обратитесь за помощью к юристу.
  • Вы имеете право на отсрочку, если у вас есть законные основания.
  • Вас не могут заставить мобилизоваться, если вы этого не хотите.
  • Не бойтесь защищать свои права.

Дополнительные источники:

  • Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
  • Горячая линия Министерства обороны Украины: 0800 507 028

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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