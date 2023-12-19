Как обнаружить, что человек лжет: на какие признаки обратить внимание

Ложь – это распространенная негативная привычка, которая может нанести вред отношениям и репутации человека. Существует ряд признаков, которые могут помочь распознать лжеца.

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Конечно, не все эти признаки обязательно свидетельствуют о том, что человек лжет. Однако, если вы заметили у собеседника несколько из них, то это может быть основанием для подозрения, пишет УНИАН.

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Одним из наиболее очевидных признаков лжи является непоследовательность поведения. Например, человек может по-разному описывать одну и ту же историю, или избегать прямого ответа на вопросы.

Ложь часто пытается убедить собеседника в своей правде, поэтому они могут предоставлять слишком много деталей в своем рассказе. Эти детали могут быть очень конкретными, но часто не имеют смысла или не соответствуют ситуации.

Многие лгущие избегают контакта с глазами собеседника. Это происходит потому, что они чувствуют себя некомфортно или стесняются лгать.

Ложь может вызвать у человека стресс, что может проявляться посредством несоответствия между словами и эмоциями. Например, человек может рассказывать историю с улыбкой, но его глаза не будут "улыбаться".

Ложь может вызвать у человека физические признаки стресса, такие как повышенное потоотделение, дрожание рук или изменение цвета лица.

Голос может также выдать лжеца. Например, голос может внезапно стать громче, тон может измениться или человек может начать говорить быстрее.

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