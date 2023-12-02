Как обнаружить некачественный кофе: простой лайфхак с листом бумаги

Поиск настоящего и вкусного кофе может стать настоящим вызовом, особенно если вы выбираете измельченные зерна. Часто они могут быть примешаны ореховой скорлупой или цикорием, чтобы сэкономить деньги. Однако существуют простые методы, которые позволят вам обнаружить подлог без сложных анализов в лабораториях.

Видео дня

Согласно информации Ukr.Media, вы можете обнаружить фальсификат, не тратя время на сложные процедуры. Простой лист бумаги может стать вашим помощником.

Читайте также: Интересные факты о кофе, оказавшиеся мифами

Просто высыпьте небольшое количество кофе на лист и подробно рассмотрите. Если вы заметили чужеродные кристаллы или подозрительные вкрапления, это может свидетельствовать о том, что продукт является подлогом.

Еще одним способом проверки является растворение молотых зерен в стакане холодной воды и оставление на десять минут. Фальсификат образует осадок, в то время как натуральный продукт останется на поверхности.

Посредством таких простых методов можно определить качество кофе и избежать покупки фальсифицированного продукта.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!