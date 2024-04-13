Как обработать крыжовник от вредителей и болезней, чтобы получить богатый урожай ягод

Крыжовник – один из первых кустов, который просыпается весной. Поэтому не упустите момент, чтобы позаботиться о нем. Эти простые методы помогут вам вырастить здоровый и обильный урожай крыжовника без вреда для окружающей среды.

Регулярно осматривайте кусты, чтобы вовремя обнаружить вредителей и болезни. При необходимости повторяйте обработку настоями. Советами поделились на сайте УНИАН.

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Обрезка:

Обрезать крыжовник нужно так же, как смородину или малину.

Делайте это до распускания почек.

Удалите: повреждены морозом и вредителями побеги; побеги, загущающие куст; прикорневую поросль.



На молодых кустах оставьте по 5 почек на побеге.

На 2-3-летних кустах оставьте 4-5 сильнейших веток, остальные срежьте.

На старых кустах оставьте 10-12 побегов всех возрастов.

Питание:

Лучше всего подкармливать крыжовник весной органикой: древесной золой; настоем картофельной шелухи (1 л шелухи на 2 л кипятка, настоять 2 часа).



Обработка:

Для защиты крыжовника от вредителей и болезней можно использовать натуральные средства:

1. Настой пепла:

Помогает против мучнистой росы и огневки.

400 г пепла залить ведром воды, настоять 2 суток.

Добавить 50 г хозяйственного мыла, опрыскать кусты.

2. Настой сухой горчицы:

Защищает от пилильщика, стакана, огневки и других вредителей.

200 г горчицы залить 10 л воды, настоять 2 дня.

Разбавить водой (1:5), добавить 50 г мыла на 10 л.

3. Настой луковой шелухи:

Эффективное средство против тли.

200 г шелухи залить ведром воды, настоять 12 часов.

Процедить, опрыскать растения вечером.

Напомним, садоводы посоветовали, как нужно ухаживать за малиной, чтобы она лучше плодила и не болела.

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