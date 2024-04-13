Как обработать крыжовник от вредителей и болезней, чтобы получить богатый урожай ягод
Крыжовник – один из первых кустов, который просыпается весной. Поэтому не упустите момент, чтобы позаботиться о нем. Эти простые методы помогут вам вырастить здоровый и обильный урожай крыжовника без вреда для окружающей среды.
Регулярно осматривайте кусты, чтобы вовремя обнаружить вредителей и болезни. При необходимости повторяйте обработку настоями. Советами поделились на сайте УНИАН.
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Обрезка:
- Обрезать крыжовник нужно так же, как смородину или малину.
- Делайте это до распускания почек.
- Удалите:
- повреждены морозом и вредителями побеги;
- побеги, загущающие куст;
- прикорневую поросль.
- На молодых кустах оставьте по 5 почек на побеге.
- На 2-3-летних кустах оставьте 4-5 сильнейших веток, остальные срежьте.
- На старых кустах оставьте 10-12 побегов всех возрастов.
Питание:
- Лучше всего подкармливать крыжовник весной органикой:
- древесной золой;
- настоем картофельной шелухи (1 л шелухи на 2 л кипятка, настоять 2 часа).
Обработка:
- Для защиты крыжовника от вредителей и болезней можно использовать натуральные средства:
1. Настой пепла:
- Помогает против мучнистой росы и огневки.
- 400 г пепла залить ведром воды, настоять 2 суток.
- Добавить 50 г хозяйственного мыла, опрыскать кусты.
2. Настой сухой горчицы:
- Защищает от пилильщика, стакана, огневки и других вредителей.
- 200 г горчицы залить 10 л воды, настоять 2 дня.
- Разбавить водой (1:5), добавить 50 г мыла на 10 л.
3. Настой луковой шелухи:
- Эффективное средство против тли.
- 200 г шелухи залить ведром воды, настоять 12 часов.
- Процедить, опрыскать растения вечером.
Напомним, садоводы посоветовали, как нужно ухаживать за малиной, чтобы она лучше плодила и не болела.
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