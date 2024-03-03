Как обработать яблони от вредителей и болезней после зимы

Яблоня – одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине. Чтобы получить качественный и обильный урожай, важно правильно ухаживать за деревом.

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Следуя этим советам с сайта dim.novyny, вы сможете оградить свою яблоню от вредителей и болезней и получить обильный урожай вкусных яблок.

Как так когда нужно обрезать деревья весной

Одним из важнейших этапов ухода является обработка яблони от вредителей и болезней ранней весной.

Когда возделывать яблоню?

Первая обработка производится до распускания почек (обычно в первой декаде марта).

производится до распускания почек (обычно в первой декаде марта). Вторая обработка – при распускании почек (конец марта – начало апреля).

Третья обработка – перед цветением.

– перед цветением. Четвертая обработка – во время цветения.

Чем возделывать яблоню?

До распускания почек:

Медный купорос или раствор "Нитрафена".

Бордосская жидкость 3%, медный или железный купорос 3% (для предотвращения парши).

Суспензия коллоидной серы (от клещей).

Раствор "Хлорофоса" (от гусеницы и долгоносиков).

При распускании почек:

Бордосская жидкость (если прошло две недели от предварительного опрыскивания).

Раствор древесной золы (100-200 г на ведро воды) – против вредителей и болезней.

Перед цветением:

Раствор древесной золы.

Профессиональные препараты (например, "Фуфанон-Нова", "Биотлин").

Во время цветения:

Колибрис (3 мл на 5-8 л воды) – инсектицид, который наименее токсичен для пчел.

Страж (3 мл на 5-8 л воды) – фунгицид для профилактики парши, мучнистой росы и других болезней.

Важно!

Перед обработкой яблони внимательно прочтите инструкцию к препарату.

Обработку производят утром или вечером, когда нет солнца.

Используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки).

Не возделывайте яблоню во время дождя.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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