Как обрезать абрикос после зимы, чтобы получить богатый урожай
Хотите, чтобы ваш абрикос радовал вас щедрыми плодами? Тогда важно правильно его обрезать! Обрезка плодовых деревьев – немаловажная часть при выращивании нового урожая.
Следуя этим советам с сайта noviydoctor, вы сможете правильно обрезать абрикос и получить обильный урожай вкусных плодов.
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Почему обрезка так важна?
- Сохраняет энергию растения.
- Направляет рост на новые почки и плодоножки.
- Повышает цветение и плодоношение.
- Создает открытую крону для лучшего проникновения света и воздуха.
Когда обрезать абрикос?
Лучшее время для обрезки – ранняя весна, до начала цветения (с марта по апрель).
Как правильно обрезать абрикос?
- Удалите все мертвые, сухие и поврежденные ветки.
- Выберите одну сильную вертикальную ветвь в качестве центрального лидера.
- Обрежьте конкурирующие ветви, особенно растущие вертикально вверх.
- Сформируйте открытую крону:
- Удаляйте ветви, растущие в середине кроны или вниз.
- Удаляйте ветки, конкурирующие за пространство и свет.
- Обрежьте ветки с пузырьками почек до здорового сруба.
- Не обрезайте ветки, которые могут поразиться весенними морозами.
Важно!
- Различные сорта абрикосов могут иметь разные потребности в обрезке.
- Всегда соблюдайте общие принципы обрезки и учитывайте особенности вашего дерева.
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