Как обрезать абрикос после зимы, чтобы получить богатый урожай

Хотите, чтобы ваш абрикос радовал вас щедрыми плодами? Тогда важно правильно его обрезать! Обрезка плодовых деревьев – немаловажная часть при выращивании нового урожая.

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Следуя этим советам с сайта noviydoctor, вы сможете правильно обрезать абрикос и получить обильный урожай вкусных плодов.

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Почему обрезка так важна?

Сохраняет энергию растения.

Направляет рост на новые почки и плодоножки.

Повышает цветение и плодоношение.

Создает открытую крону для лучшего проникновения света и воздуха.

Когда обрезать абрикос?

Лучшее время для обрезки – ранняя весна, до начала цветения (с марта по апрель).

Как правильно обрезать абрикос?

Удалите все мертвые, сухие и поврежденные ветки. Выберите одну сильную вертикальную ветвь в качестве центрального лидера. Обрежьте конкурирующие ветви, особенно растущие вертикально вверх. Сформируйте открытую крону: Удаляйте ветви, растущие в середине кроны или вниз.

Удаляйте ветки, конкурирующие за пространство и свет. Обрежьте ветки с пузырьками почек до здорового сруба. Не обрезайте ветки, которые могут поразиться весенними морозами.

Важно!

Различные сорта абрикосов могут иметь разные потребности в обрезке.

Всегда соблюдайте общие принципы обрезки и учитывайте особенности вашего дерева.

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