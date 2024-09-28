Как обрезать клематисы, чтобы хорошо пережили холод: советы садоводов

Клематис – изящная декоративная лиана, часто украшающая ландшафтные дизайны. Этот цветок поражает своей способностью адаптироваться к разным погодным условиям и климатическим зонам. Однако для обеспечения пышного цветения, здорового роста и успешной зимовки необходимо учитывать особенности сорта, правильно обрезать и защищать растение в холодное время года. Об этом пишет zahid.net.

Категории обрезки клематисов

Существует три основных категории клематисов, которые отличаются методами ухода и обрезки. К первой относятся виды, не нуждающиеся в зимней обрезке, поскольку цветут на прошлогодних побегах. Эти растения часто относят не к клематисам, а к княжикам, как отмечает "Флористикс".

Первая категория

Эти клематисы зацветают на одревесневших прошлогодних побегах довольно рано, обычно в конце весны. В эту группу также входят изысканные сорта с крупными махровыми цветками, которые формируются только на прошлогодних побегах, поэтому их нельзя обрезать. Если обрезка все же необходима, она должна быть очень деликатной.

Зимнее укрытие этих клематисов требует особого внимания, ведь нужно сохранить всю надземную часть, применяя метод сухого укрытия, подобно защите роз. Однако, в отличие от жестких розовых побегов, клематис легко отвязать, и он естественно ляжет на землю.

Вторая категория

К этой группе относятся клематисы, цветущие дважды за сезон: на побегах текущего и прошлого года. Первая волна цветения приходится на начало лета и включает в себя некоторые махровые сорта. Интересно, что первое цветение происходит махровыми цветками на прошлогодних побегах, а второе – простыми цветками. Период цветения длится до конца лета – начала осени.

Третья категория

Эту группу формируют клематисы, цветущие на побегах текущего года. Они восстанавливают рост весной и начинают цвести в середине лета. К примеру, сорт Хейли гибрид отличается своей привлекательностью и обильным цветением. Часть цветов уже отцвела, а на других появились пушистые семенные султанчики. Цветки этого сорта имеют нежный розово-сиреневый оттенок с легко гофрированными лепестками.

Такие кусты нуждаются в обрезке. Поскольку сохранение этих стеблей не необходимо, их можно просто срезать у опоры. Если же у вас есть другой сорт, где эти побеги следует сохранить, будьте осторожны и не обрезайте их хаотично.

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Подготовка клематиса к зиме

Некоторые советуют укладывать клематис кольцом, но это не рекомендуется из-за хрупкости стеблей и возможности отслойки коры. Попытка закрутить стебли может привести к их повреждению. Хотя растение сможет восстановиться в следующем году, это негативно повлияет на его общее состояние.

Лучше осторожно укладывать стебли, не скручивая их. Затем укройте нижнюю часть клематиса лапником, а сверху накройте спанбондом. Если поблизости нет соснового леса, используйте ветки от кустов смородины или декоративных кустарников, требующих прореживания.

На зиму удалите опору клематиса, чтобы защитить ее от осадков. Весной, когда появятся первые побеги, направьте их, привяжите мягкими веревками, и они начнут быстро плестись по опоре.

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