Как очистить губку для посуды от жира: экономный лайфхак

Губки для посуды – это незаменимый помощник на кухне. Но со временем они загрязняются, теряют свою форму и становятся неприятными на ощупь. Не торопитесь выбрасывать старую губку! Его можно легко отмыть и использовать еще долгое время.

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Следуя этим простым правилам, вы сможете поддерживать чистоту на кухне и оградить себя от вредных бактерий, пишет УНИАН.

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Вот два простых способа, как это сделать:

1. Соль

Возьмите глубокую емкость, налейте в нее 2 стакана горячей воды и добавьте 2 столовых ложки соли. Опустите в раствор грязную губку и оставьте на ночь. Утром тщательно прополощите ее под проточной водой.

2. Отбеливатель

Если у вас есть белье или любой другой отбеливатель, вы можете использовать его для очистки губки. Растворите 1 стакан отбеливающего средства в 4 л горячей воды. Оставьте губку в этом растворе на 10-15 минут, затем тщательно выстирайте ее в чистой воде.

Помните:

Не используйте агрессивные химические вещества для очистки губок.

Регулярно меняйте губки для посуды даже если вам кажется, что они чисты.

Не используйте одну губку для мытья посуды и сантехники.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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