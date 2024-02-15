Как очистить кухонную губку от жира: действенный лайфхак

Губки для мытья посуды – незаменимые помощники на кухне. Они прекрасно сбивают пену с моющих средств, вытирают посуду, но сами при этом впитывают много жира и грязи.

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Однако со временем губки загрязняются, теряют форму и становятся неприятными на ощупь. Но не спешите сразу выбрасывать их – губку можно легко обновить и использовать еще долго. Вместе с " УНИАН " расскажем о двух дешевых способах очищения губок, чтобы они служили дольше и помогли сэкономить.

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Как избавиться от жира и грязи из губки для посуды

Для первого способа понадобится 2 столовых ложки обычной соли. Растворите в 2 стаканах кипятка и замочите туда губку на ночь. Утром тщательно прополощите кухонную мочалку под проточной водой – и можете продолжать ею мыть посуду.

Для второго способа требуется отбеливатель. Разведите 1 стакан отбеливателя в 4 литрах горячей воды. Окуньте губку в полученный раствор на 10-15 минут. После этого тщательно прополощите ее под проточной водой, пока не пойдет вся грязь.

Вот такие простые и недорогие уловки помогут обновить старую загрязненную губку и продлить срок ее использования, сэкономив деньги на новую.

Напомним, мы уже писали, как выбрать хорошую губку для мытья посуды.

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