Как очистить матовые кухонные шкафчики: простой лайфхак от хозяек
Регулярная уборка кухни – это не только залог эстетики, но и залог здоровья всей семьи. Грязь, пыль, жир и другие загрязнения на кухонной мебели и технике могут стать благоприятной средой для развития бактерий и плесени, которые могут вызвать различные заболевания, аллергию и другие проблемы со здоровьем.
Поэтому важно не только регулярно мыть посуду и пол, но чистить кухонные шкафы. В общем, рекомендуется делать это один раз в месяц, но если вы заметили сильные загрязнения, жир или пятна, лучше сразу их удалить. Об этом пишет woman and home.
Как почистить кухонные шкафы: пошаговая инструкция
Этот метод подходит для чистки как обычных глянцевых, так и матовых кухонных шкафов. Очистка матовых поверхностей требует больше внимания, но и здесь можно обойтись без дорогих средств и химии.
Вам понадобится:
- Салфетка из микрофибры
- Щетка с мягкой щетиной
- Средство для мытья посуды
- Пищевая сода
- Белый уксус
Пошаговая инструкция:
Подготовка:
- Начните с того, что переберите продукты в шкафах, выбросьте просроченные и неиспользованные. Промойте посуду и баночки, которые планируете хранить дальше.
- С помощью сухой салфетки из микрофибры или щетки с мягкой щетиной удалите пыль и мусор с поверхностей шкафов.
Очистка:
- Приготовьте раствор для мытья: в теплую воду добавьте несколько капель моющего средства. Для стойких пятен и загрязнений можно использовать смесь уксуса и соды. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду, добавьте немного соды. Эта смесь поможет расщепить жир и другие загрязнения.
- Намочите салфетку из микрофибры в растворе, отожмите ее, чтобы она не была слишком мокрой.
- Протрите поверхности шкафов салфеткой, удаляя грязь и жир.
- Обратите внимание на стыки, ручки и другие труднодоступные места.
- При сильных загрязнениях можно использовать щетку с мягкой щетиной.
Завершение:
- Тщательно промойте все поверхности чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.
- Протрите шкафы сухой салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось разводов.
- Оставьте дверцу шкафов открытыми до полного высыхания, чтобы предотвратить появление плесени.
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Следуя этим простым советам, вы сможете легко и без труда очистить кухонные шкафы, сделав вашу кухню не только красивой, но и безопасной для здоровья.
Напомним, мы уже писали, как поддерживать чистоту на кухне.
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