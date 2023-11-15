Как очистить подушку без стирки: простой лайфхак

Не всегда смена постельного белья приносит свежесть в комнату и часто причина – естественное загрязнение подушек. Желтые пятна, которые могут появиться после сна, часто связаны с работой сальных желез на коже.

Видео дня

Портал Express предлагает простой и эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушке без необходимости отправлять их в химчистку. Вам понадобятся всего три средства, которые, вероятно, уже есть в вашей кухне.

Читайте также: Как сделать полотенца мягкими

Ингредиенты:

Обычная пищевая сода – 3 столовые ложки

Раствор перекиси водорода из аптеки – 1 чашка

Любое моющее средство для посуды – несколько капель.

Инструкции:

Смешайте соду, раствор перекиси водорода и несколько капель моющего средства. Убедитесь, что сода полностью растворилась в смеси. Перелейте получившуюся смесь в пульверизатор.

Перед использованием убедитесь, что смесь равномерно распиливается и что сода не забивает распылитель.

Распылите получившуюся смесь на поверхность подушки, особенно в областях с небольшими загрязнениями. Для выраженных пятен обработайте их прямо, промачивая в растворе. Оставьте в течение 15-20 минут, затем удалите остатки смеси влажной губкой и дайте подушке высохнуть.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!