Как очистить пятна из пуховика без стирки: действенный метод
Зимой пуховики с высокими воротниками – это незаменимый элемент гардероба. Однако они имеют один существенный недостаток: на них легко остаются следы косметики. Тональный крем, помада, блеск – все это может испортить внешний вид одежды. Об этом пишет ТСН.
Если вы не хотите носить шарф, чтобы защитить воротник от косметики, можно воспользоваться простым способом удаления пятен.
Вам понадобится:
- 2 ватных диска
- Мицеллярная вода
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Инструкция:
- Смочите один ватный диск мицеллярной водой.
- Приложите его к пятну от косметики на несколько секунд.
- Протрите загрязненное место вторым ватным диском.
След от макияжа должен раствориться и исчезнуть.
Чтобы косметика не оставляла следы на пуховике, повторяйте процедуру через день. Однако будьте осторожны с мицеллярной водой, чтобы не осталось разводов на одежде.
Напомним, мы уже писали, как правильно стирать пуховик.
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