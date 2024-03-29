Как очистить стеклянные формы от нагара: лайфхак с фольгой

Стеклянные формы для запекания практичны и удобны, но сгоревшие соусы и другие продукты могут стать настоящей проблемой. Обычные средства для мытья посуды не всегда справляются с таким нагаром, а жесткие щетки могут поцарапать щекотливую стеклянную поверхность.

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Вот где на помощь придет простой лайфхак с фольгой, который поможет вам без труда отчистить любую посуду. Об этом пишет Obozrevatel.

Вам понадобится:

Небольшой кусок фольги

Теплая вода

Средство для мытья посуды

Инструкция:

Оторвите кусок фольги и скатайте его в плотный шарик. Намочите сосуд теплой водой и нанесите на него каплю средства для мытья посуды. Легкими круговыми движениями трите нагар шариком из фольги. При необходимости замочите сосуд на ночь в теплом мыльном растворе, чтобы размягчить нагар. Утром повторите чистку фольгой, добавив немного большее средство для посуды.

Важно:

Не используйте этот метод для посуды с антипригарным покрытием, ведь фольга может его поцарапать.

Для более устойчивых пятен можно добавить в фольгу немного пищевой соды или соли.

Не тритесь фольгой слишком сильно, чтобы не повредить посуду.

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Дополнительные советы:

Для чистки стекла можно использовать уксус. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и замочите сосуд на 30 минут. После этого вымойте посуду обычным способом.

Для удаления запахов из посуды можно использовать лимонный сок. Натрите сосуд ломтиком лимона или добавьте лимонный сок в воду для мытья посуды.

Напомним, мы уже писали о действенных способах очистки стеклянных форм.

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