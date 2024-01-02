Как оформить отсрочку от мобилизации по уходу за больным: объяснение юристов

В Украине действует закон, позволяющий получить отсрочку от мобилизации тем, кто осуществляет постоянный уход за другим человеком.

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Для оформления отсрочки необходимо официально оформить уход за больным человеком. Отсрочка от мобилизации предоставляется на весь период, пока человек производит уход за больным человеком. Об этом пишут на сайте legalaid.gov.ua.

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Это можно сделать, если человек относится к одной из следующих групп:

Люди с инвалидностью I группы

Дети с инвалидностью

Пожилые люди с когнитивными нарушениями

Люди с неизлечимыми заболеваниями, нарушающие функции организма так, что становится невозможно самостоятельно обслуживать себя

Тяжелобольные дети, которым еще не установлена инвалидность

Законодательство предусматривает возможность оформить профессиональный уход за таким человеком или уход на непрофессиональной основе.

Уход на непрофессиональной основе

Уход на непрофессиональной основе могут осуществлять члены семьи больного, которые совместно с ним проживают, ведут общий быт, имеют взаимные права и обязанности. Проходить специальную подготовку для такого непрофессионального ухода не обязательно.

Как оформить уход на непрофессиональной основе

Чтобы оформить уход на непрофессиональной основе, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг по месту жительства больного или в местный орган социальной защиты населения.

Для оформления нужно будет предоставить следующие документы:

Заявление о желании осуществлять уход за больным человеком

Если больной юридически дееспособен, потребуется также заявление от него о согласии на такой уход.

Паспорт заявителя и лица, нуждающегося в уходе

Идентификационные коды заявителя и пациента

Справки о регистрации места жительства обоих

Декларация о доходах и имуществе заявителя, составе семьи заявителя

Справка, подтверждающая, что человеку действительно нужен постоянный уход из-за состояния здоровья

Когда могут отказать в оформлении непрофессионального ухода

Обычно отказ в оформлении происходит по следующим причинам:

Поданные документы недостоверны

Отсутствует реальная потребность в уходе

Плохие жилищные условия того, кто хочет взять к себе на жительство человека, нуждающегося в постоянном уходе

Если при проверке социальные службы не подтвердят факт совместного проживания

Отсрочка от мобилизации

После оформления ухода на непрофессиональной основе можно обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением о получении отсрочки от мобилизации.

К заявлению необходимо будет добавить следующие документы:

Копию паспорта

Копию идентификационного кода

Копию справки об оформлении ухода

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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