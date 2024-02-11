Как окапывать плодовые деревья в конце зимы, чтобы получить богатый урожай

Осень или весна? Когда же лучше окапывать деревья? Опытные садоводы советуют делать это дважды в год. Весной: после зимних холодов корневая система нуждается в кислороде. Окапывание поможет ей "ожить" и лучше расти. Осенью: после опадания листья, когда дерево готовится к зиме.

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Следуя этим советам с сайта prostoway, вы сможете правильно окапывать деревья и обеспечить им здоровый рост, а себе богатый урожай.

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Как правильно окапывать?

Возьмите лопату и окуните ее в землю наполовину. Не копайте слишком глубоко, чтобы не повредить корни. Осторожно переверните землю. Это поможет ей обогатиться кислородом. С помощью граблей разровняйте землю. Посейте вокруг дерева бархатцы. Эти цветы не только красивы, но и защищают дерево от болезней и вредителей. Радиус окопанного круга должен быть не менее 50 см. Опытные садоводы советуют окапывать деревья на ширину их кроны. Во время окапывания можно удобрить дерево. Для этого используйте перегной из листьев или других удобрений.

Помните:

Не окапывайте деревья во время жары.

Не копайте слишком глубоко.

Не окапывайте деревья сразу после посадки.

Не используйте свежий навоз для удобрения.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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