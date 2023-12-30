Как определить качество сметаны: топ-4 действенных метода

Сметана – это популярный молочный продукт, используемый во многих блюдах. Однако на рынке часто встречаются подделки, содержащие пальмовое масло или другие некачественные добавки. Чтобы не приобрести подлог, необходимо знать, на что обратить внимание при выборе сметаны.

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Об этом пишет Радиотрек.

Читайте состав

Первое, на что следует обратить внимание, это состав. Если в составе указано пальмовое масло, это подделка. Пальмовое масло ухудшает вкус и текстуру сметаны, а также вредно для здоровья.

Оцените внешний вид

Натуральная сметана имеет приятный молочный оттенок и однородную консистенцию. Подделки могут быть более бледными или желтоватыми, а также иметь неоднородную структуру.

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Понюхайте сметану

Настоящая сметана имеет характерный молочный аромат. Если запах кажется странным, химическим или отсутствует вовсе, это подделка.

Проверьте сметану на пальмовое масло.

Есть обычный метод проверить сметану на наличие пальмового масла. Для этого нужно положить немного сметаны в стакан с водой. Если сметана растворяется или образует маслянистый пласт на поверхности воды, то в ней содержится пальмовое масло.

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