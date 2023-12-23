Как определить признаки сельди с икрой: советы от экспертов

Сельдь – это традиционное блюдо на праздничном столе в Украине. Однако, чтобы сельдь была вкусной и полезной, важно уметь ее правильно выбрать.

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Об этом пишет Shuba.

Сельдь мужского пола, или "мальчик", более жирная и нежная, чем сельдь женского пола, или "девочка". Поэтому для оригинальных закусок к праздничному столу лучше выбирать именно "мальчика".

Вот несколько визуальных признаков, по которым можно распознать сельдь мужского и женского пола:

Голова: у самцов нос узкий и вытянутый, у самок он круглее и заметно короче.

Форма тела: у мужских особей спина массивная, немного скругленная, а брюшко прямое. У женских особей спина ровная, а брюшко плотное и немного провисает.

Толщина спины: у самцов спина толще, чем у самок.

Рот: при нажатии двумя пальцами у самки при открытии он округляется, а у самца остается вытянутым.

Кроме того, следует обратить внимание на следующие признаки качества сельди:

Кожа: она должна быть целой, без повреждений и пятен.

Филе: оно должно быть упругим и не обладать резким запахом.

Они должны быть прозрачными и блестящими.

Напомним, мы уже писали, как почистить сельдь за минуту.

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