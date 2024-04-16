Как определить свой тип кожи: простой тест

Забота о красоте – это не только о декоративной косметике, но и правильном уходе за кожей. И для того чтобы подобрать действительно эффективные средства, важно четко знать свой тип кожи.

Дерматологи выделяют 4 основных типа: сухая, жирная, комбинированная и нормальная. Однако в последнее время все больше специалистов, как, например, звезда-дерматологиня Шерин Идрис, ставят под сомнение существование "нормального" типа.

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К счастью, определить тип кожи можно самостоятельно, не прибегая к сложным процедурам. Вот простой тест, который займет всего несколько минут:

Очистите лицо:

Умойтесь привычным для вас средством и тщательно высушите кожу полотенцем.

Не наносите тоники, кремы или другие уходные средства.

Подождите 30 минут:

В течение этого времени ваши сальные железы будут активно производить себум – природное кожное сало.

Проанализируйте ощущение:

Жирная кожа Если спустя 30 минут вы чувствуете жирный блеск по всему лицу, без сухости или стянутости, то у вас, вероятно, именно этот тип кожи.

Комбинированная кожа Если ощущение жирности сосредоточено в T-зоне (лоб, нос, подбородок), а остальные участки лица кажутся нормальными или немного сухими, то у вас комбинированный тип.

Если ощущение жирности сосредоточено в T-зоне (лоб, нос, подбородок), а остальные участки лица кажутся нормальными или немного сухими, то у вас комбинированный тип. Сухая кожа Если в течение 30 минут вы чувствуете дискомфорт, стянутость, шелушение, то ваша кожа требует интенсивного увлажнения.

Напомним, мы уже писали, что такое дермапланинг.

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