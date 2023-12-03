Как определить влажность воздуха дома без специальных приборов: простые лайфхаки
Качество воздуха влияет на уют в вашем жилище, особенно зимой, когда отопление может вызвать пересушивание или слишком высокую влажность. Это может повлиять на здоровье и удобство пребывания в комнатах.
Если в условиях отсутствия гигрометра вы хотите определить уровень влажности, есть несколько простых способов, о которых сообщает Телеграф.
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Использование стакана с водой
- Наполните стакан холодной водой и поставьте его в холодильник на 3 часа.
- Извлеките стакан и оставьте на столе на 10 минут.
- Если на стенках стакана не появится конденсат, воздух дома может быть очень сухим. Лужа рядом со стаканом указывает на высокий уровень влажности. Медленно стекающие капли свидетельствуют о нормальном уровне влажности.
Использование еловой шишки
- Положите еловую шишку на стол и оставьте на неделю.
- Если чешуйки шишки полностью раскроются, в квартире может быть слишком сухой воздух.
- Если внешний вид шишки не изменится, уровень влажности является оптимальным.
- Если чешуйки сожмутся вместе, это может указывать на высокий уровень влажности.
Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.
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