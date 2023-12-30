Как оригинально декорировать стол на Новый год: фото

При выборе декора для новогоднего стола важно учитывать стиль интерьера, в котором он будет стоять. Также следует подумать о том, насколько ярким и праздничным вы хотите его сделать.

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Не перегружайте стол декором, так как слишком много украшений может сделать его бессмысленным. В то же время используйте разные текстуры и цвета, чтобы добавить нотки оригинальности. Главное – не бойтесь экспериментировать.

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1. Скатерть – это основа праздничного декора. Она может быть однотонной или с рисунком, в тон к другим украшениям или в контрасте. Популярные цвета для новогодней скатерти – это белый, красный, золотой и серебряный.

2. Салфетки. Салфетки можно сложить разными способами, чтобы они стали частью декора. К примеру, можно сложить их в виде снежинок, елок или животных. О нескольких интересных способах мы рассказывали раньше.

3. Свечи. Свечи создают атмосферу праздника. Они могут быть разного размера, цвета и формы. Популярные цвета для новогодних свечей – это белый, красный, золотой и серебряный.

4. Новогодние игрушки – это классический декор для праздничного стола. Их можно разложить по центру стола или по краям, на скатерти или салфетках.

5. Фрукты, цветы и хвоя – это свежий и естественный декор. Они могут придать вам праздничное настроение и украсить стол.

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6. Декорированные бутылки или стеклянные банки. Украшенные бутылки могут стать стильным акцентом праздничного стола. Их можно обмотать лентой, украсить елками или наполнить другими новогодними элементами.

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