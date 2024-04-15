Как оригинально покрасить яйца на Пасху: лайфхак с пеной для бритья (видео)

Красить яйца на Пасху – давняя традиция. Обычно принято красить яйца в цвет крови. Ведь, по библейским преданиям, однажды к императору Тиберию пришла Мария Магдалина и подарила ему простое белое куриное яйцо со словами "Христос воскрес!".

Император ответил: как не может белое яйцо стать красным, так и невозможно воскреснуть из мертвых. После его слов подаренное ему яйцо стало красным, словно кто-то опустил его в кровь.

В настоящее время красят яйца не только в красные цвета, а украшают, как предпочитает фантазия.

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Предлагаем узнать, как с помощью пищевых красителей и пены для бритья создать удивительные мраморные пасхальные яйца.

Вот что вам понадобится:

Широкая стеклянная емкость

Крем для бритья

Пищевые красители

Кусок картона

Бумажные полотенца

Перчатки

Сваренные вкрутую яйца

Наполните стеклянную емкость пеной для бритья и разровняйте в тонкий слой (где-то 2 см). Добавьте несколько капель пищевого красителя на крем для бритья. Используйте зубочистку или палочку, чтобы перемешать цвета и создать эффект мрамора.

Возьмите сваренное вкрутую яйцо и раскатайте его по крему для бритья, чтобы оно полностью покрылось. Извлеките яйцо из емкости и положите его на картон, чтобы высохло.

Когда яйцо высохнет, осторожно снимите с него крем для бритья бумажными полотенцами. Чем длиннее крем для бритья будет на яйце, тем ярче будут цвета.

Совет: обязательно используйте перчатки, чтобы защитить руки от красителей.

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