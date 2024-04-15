Как оригинально покрасить яйца на Пасху: лайфхак с пеной для бритья (видео)
Красить яйца на Пасху – давняя традиция. Обычно принято красить яйца в цвет крови. Ведь, по библейским преданиям, однажды к императору Тиберию пришла Мария Магдалина и подарила ему простое белое куриное яйцо со словами "Христос воскрес!".
Император ответил: как не может белое яйцо стать красным, так и невозможно воскреснуть из мертвых. После его слов подаренное ему яйцо стало красным, словно кто-то опустил его в кровь.
В настоящее время красят яйца не только в красные цвета, а украшают, как предпочитает фантазия.
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Предлагаем узнать, как с помощью пищевых красителей и пены для бритья создать удивительные мраморные пасхальные яйца.
Вот что вам понадобится:
- Широкая стеклянная емкость
- Крем для бритья
- Пищевые красители
- Кусок картона
- Бумажные полотенца
- Перчатки
- Сваренные вкрутую яйца
Наполните стеклянную емкость пеной для бритья и разровняйте в тонкий слой (где-то 2 см). Добавьте несколько капель пищевого красителя на крем для бритья. Используйте зубочистку или палочку, чтобы перемешать цвета и создать эффект мрамора.
Возьмите сваренное вкрутую яйцо и раскатайте его по крему для бритья, чтобы оно полностью покрылось. Извлеките яйцо из емкости и положите его на картон, чтобы высохло.
Когда яйцо высохнет, осторожно снимите с него крем для бритья бумажными полотенцами. Чем длиннее крем для бритья будет на яйце, тем ярче будут цвета.
Совет: обязательно используйте перчатки, чтобы защитить руки от красителей.
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