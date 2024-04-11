Как остановить чрезмерное потоотделение во время жары и уменьшить запах пота: советы специалистов

С наступлением жарких дней важно оставаться свежим. Однако чрезмерное потоотделение во время жары этому никак не способствует.

Специалисты по sknclinics отмечают, что потеть это нормально, однако если потоотделение чрезмерное, то следует обращаться к специалистам.

"Пот и потоотделение являются признаком того, что ваше тело охлаждается, и могут быть вызваны жаркой погодой, интенсивными физическими упражнениями, гормональными колебаниями и эмоциями. Потоотделение является нормальной функцией организма, помогающей регулировать температуру тела путем испарения пота", – напомнили эксперты.

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Потовые железы играют немаловажную роль в поддержании внутренней температуры нашего тела на постоянном уровне (между 36-37 градусами). И когда телу становится очень жарко, это может перегрузить естественный процесс регуляции тепла, что приводит к гипертермии.

Чрезмерное потоотделение обычно определяется как мешающее вашей повседневной деятельности и вызывающее эмоциональный стресс. Есть много причин для сильного потоотделения, это могут быть гормональные сбои.

К чрезмерному потоотделению приводят такие заболевания как гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз), диабет, низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) и гипергидроз. Ожирение и алкоголизм могут вызвать эпизоды сильного потоотделения.

"Состояние, ответственное за чрезмерное потоотделение, называется гипергидрозом и часто безвредно. Гипергидроз не является опасным для жизни состоянием, но может негативно повлиять на качество жизни и привести к социальной замкнутости и чувству самосознания. Он может поражать большинство частей тела, но обычно поражает подмышки. , руки и стопы", – добавили эксперты.

Они посоветовали в случае, если вас беспокоит ненормальное потоотделение или вы ощущаете внезапные изменения уровня потоотделения, проконсультируйтесь с врачом, поскольку это может означать наличие основного заболевания, требующего лечения.

Как остановить чрезмерное потоотделение

Лекарства против сильного потоотделения не существует, однако лечение чрезмерного потоотделения можно найти с помощью профессиональных и природных средств.

Чтобы уменьшить потоотделение естественным путем, рекомендуется носить дышащие, легкие ткани, такие как хлопок и лен, и избегать ношения синтетических облегающих тканей, таких как нейлон.

Поскольку стопы могут быть очень пораженной зоной гипергидроза, ношение открытой обуви и переход на сетчатую обувь для физических упражнений может помочь снизить накопление бактерий, запаха и пота. Ношение поглощающих носков, белой и черной одежды также может помочь скрыть последствия сильного потоотделения, и хотя это не постоянный вариант, это может помочь вам чувствовать себя комфортнее.

Некоторые изменения образа жизни также могут помочь минимизировать влияние потоотделения. Переход с дезодоранта на антиперспирант может помочь предотвратить дополнительное увлажнение, поскольку, в отличие от дезодорантов, защищающих только от запаха, антиперспиранты защищают от обоих.

Антиперспиранты эффективны, поскольку содержат активные ингредиенты, действующие на временную блокировку потовых желез. Ищите алюминий хлоргидрат и алюминий цирконий в списке ингредиентов антиперспирантов.

Если вы предпочитаете более естественный подход, продукты с высокой кислотностью, например лимон и яблочный уксус, можно использовать в качестве раствора для трения непосредственно на пораженных участках, что может помочь удалить бактерии и закрыть поры.

Отмечается, что острая пища, алкоголь и кофеин могут ухудшить потоотделение, поэтому избегание этих продуктов может помочь уменьшить любые негативные последствия. Эти продукты стимулируют надпочечники, вызывая повышение температуры тела и активацию реакции регуляции тепла, когда пот выделяется, чтобы помочь охладить тело.

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