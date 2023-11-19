Как освежить подушки без стирки и химчистки: хозяйки поделились лайфхаком
Чистота постельного белья является ключом к крепкому и здоровому сну. Однако подушки с течением времени могут терять свой объем и белый цвет. Иногда стирка в стиральной машине не является выходом. Но не нужно беспокоиться – с помощью одного простого рецепта вы сможете быстро освежить подушки без использования стиральной машины.
Об этом пишет ТСН.
Во-первых, нужно создать специальный раствор, для чего вам понадобится:
- 5 литров теплой воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 1 стакан уксуса;
- 1 столовая ложка шампуня или жидкого мыла.
Эти компоненты образуют мощное пятно, желтизну и неприятный запах.
Опустите подушку в приготовленный раствор и оставьте на 30-40 минут. Не забывайте периодически переворачивать подушку.
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После этого только промойте подушку в чистой воде, осторожно отожмите (не поворачивая), чтобы не повредить структуру наполнителя.
Положите подушку на свежий воздух или теплое место, где нет прямых солнечных лучей, и оставьте до полного высыхания. Регулярно встряхивайте, чтобы восстановить объем. Этот метод позволит вам обновить внешний вид подушки, избавиться от аллергенов и пылевых клещей, улучшить аромат и, в общем-то, продлить срок службы.
Напомним, мы уже писали, как очистить подушку без стирки.
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