Как освежить салон автомобиля: лайфхак с прищепкой

Неприятный запах в автомобиле может быть вызван разными факторами, например, едой, животными, курением или просто влажностью. Покупка готового ароматизатора – один из способов решить проблему, но он может быть дорогим и не всегда эффективным.

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Поэтому автолюбители часто прибегают к самодельным средствам. Один из таких лайфхаков – использование обычной прищепки для белья, пишет Главред.

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Что нужно для этого:

Прищепка для белья из дерева

Любители эфирные масла

Инструкция:

Нанесите 10-20 капель эфирного масла на прищепку. Закрепите прищепку на воздуховоде. Когда аромат ослабнет, просто обновите его добавлением растительного масла.

Преимущества этого метода:

Экономия денежных средств.

Экологичность.

Возможность выбрать аромат по своему вкусу.

Если вам не нравится вид прищепки, то можно проявить креатив и сделать самодельный ароматизатор в авто.

Используйте кусок ткани, например хлопок или лен.

Нанесите на ткань эфирное масло.

Закрепите ткань на воздуховоде.

Такой ароматизатор будет смотреться более эстетично и будет радовать вас своим запахом в течение длительного времени.

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