Как освежить салон автомобиля: лайфхак с прищепкой
Неприятный запах в автомобиле может быть вызван разными факторами, например, едой, животными, курением или просто влажностью. Покупка готового ароматизатора – один из способов решить проблему, но он может быть дорогим и не всегда эффективным.
Поэтому автолюбители часто прибегают к самодельным средствам. Один из таких лайфхаков – использование обычной прищепки для белья, пишет Главред.
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Что нужно для этого:
- Прищепка для белья из дерева
- Любители эфирные масла
Инструкция:
- Нанесите 10-20 капель эфирного масла на прищепку.
- Закрепите прищепку на воздуховоде.
- Когда аромат ослабнет, просто обновите его добавлением растительного масла.
Преимущества этого метода:
- Экономия денежных средств.
- Экологичность.
- Возможность выбрать аромат по своему вкусу.
Если вам не нравится вид прищепки, то можно проявить креатив и сделать самодельный ароматизатор в авто.
- Используйте кусок ткани, например хлопок или лен.
- Нанесите на ткань эфирное масло.
- Закрепите ткань на воздуховоде.
Такой ароматизатор будет смотреться более эстетично и будет радовать вас своим запахом в течение длительного времени.
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