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Как отличить настоящий виски от подделки: эксперты дали полезные советы

Цихоцкая Мария

Как отличить настоящий виски от подделки: эксперты дали полезные советы

Помните, как классик увлекался дружеской беседой за бокалом простого, но вкусного виски? Мы поделимся, как выбрать правильный напиток и избежать подделки.

При выборе виски следует обращать внимание на бутылку, надписи на ней, цвет напитка. Кроме того, помните, что дешевый виски не может быть хорошим. Об этом пишет " Алкомаг ".

Как отличить настоящий виски от подделки:

Визуальный обзор:

Бутылка:

  • Форма: Известные бренды, как правило, используют уникальную форму бутылки, которую сложно скопировать. Сравните бутылку с изображениями на официальном сайте производителя.
  • Качество: Бутылка должна быть из толстого стекла без дефектов, а швы – ровными.

Этикетка:

  • Информация: На этикетке должна быть четко и читабельно опубликована вся информация о продукте: название, производитель, страна происхождения, прочность, состав, дата разлива.
  • Акцизная марка: Наличие акцизной марки обязательно для легально продаваемого алкоголя.

Пробка:

  • Материал: Пробка должна быть из пробкового дерева, а не из пластика.
  • Логотип: На пробке часто находится логотип бренда.

Вкус и аромат:

Цвет: Настоящий виски имеет богатый цвет от светло-золотистого до темно-янтарного. Неестественно яркий или мутный цвет может являться признаком подделки.

Аромат: В виски должны присутствовать нотки солода, дуба, фруктов, дыма, специй. Подделка может иметь спиртовой запах или запах сивушных масел.

Вкус: Вкус виски должен быть мягким, сбалансированным, без резких спиртовых нот. Послевкусие должно быть длинным и приятным.

Дополнительные советы:

  • Купите виски в проверенных магазинах.
  • Не ведитесь на слишком низкие цены.
  • Перед покупкой изучите информацию об выбранном вами бренде виски.
  • Используйте специальные мобильные приложения для проверки акцизных марок.

Как понять, что виски испорчен:

Виски – крепкий алкогольный напиток с длительным сроком хранения. Однако некоторые факторы могут привести к его порче.

Признаки испорченного виски:

  • Изменение цвета: Потемнение или обесцвечивание виски может являться признаком его порчи.
  • Помутнение: Помутнение или образование осадка в виски свидетельствует о его негодности.
  • Неприятный запах: Сгоревший, кислый или спиртовой запах виски является признаком его порчи.
  • Изменение вкуса Горький, кислый или металлический вкус виски свидетельствует о том, что он испортился.

Факторы, которые могут привести к порче виски:

  • Неправильное хранение: Виски следует хранить в прохладном, темном месте, вдали от источников тепла и света.
  • Контакт с кислородом: После открытия бутылки виски следует плотно закрывать, чтобы избежать контакта с кислородом.
  • Истечение срока годности: У виски нет официального срока годности, но со временем его вкус может изменяться.

Каким должен быть вкус виски?

Вкус виски зависит от многих факторов:

Тип виски:

  • Солодовый: фруктовый, цветочный, пряный, дымный.
  • Купированный: более мягкий, сбалансированный, с нот

Напомним, мы уже писали, как отличить брендовую вещь от подделки.

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