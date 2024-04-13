Как отличить настоящий виски от подделки: эксперты дали полезные советы
Помните, как классик увлекался дружеской беседой за бокалом простого, но вкусного виски? Мы поделимся, как выбрать правильный напиток и избежать подделки.
При выборе виски следует обращать внимание на бутылку, надписи на ней, цвет напитка. Кроме того, помните, что дешевый виски не может быть хорошим. Об этом пишет " Алкомаг ".
Как отличить настоящий виски от подделки:
Визуальный обзор:
Бутылка:
- Форма: Известные бренды, как правило, используют уникальную форму бутылки, которую сложно скопировать. Сравните бутылку с изображениями на официальном сайте производителя.
- Качество: Бутылка должна быть из толстого стекла без дефектов, а швы – ровными.
Этикетка:
- Информация: На этикетке должна быть четко и читабельно опубликована вся информация о продукте: название, производитель, страна происхождения, прочность, состав, дата разлива.
- Акцизная марка: Наличие акцизной марки обязательно для легально продаваемого алкоголя.
Пробка:
- Материал: Пробка должна быть из пробкового дерева, а не из пластика.
- Логотип: На пробке часто находится логотип бренда.
Вкус и аромат:
Цвет: Настоящий виски имеет богатый цвет от светло-золотистого до темно-янтарного. Неестественно яркий или мутный цвет может являться признаком подделки.
Аромат: В виски должны присутствовать нотки солода, дуба, фруктов, дыма, специй. Подделка может иметь спиртовой запах или запах сивушных масел.
Вкус: Вкус виски должен быть мягким, сбалансированным, без резких спиртовых нот. Послевкусие должно быть длинным и приятным.
Дополнительные советы:
- Купите виски в проверенных магазинах.
- Не ведитесь на слишком низкие цены.
- Перед покупкой изучите информацию об выбранном вами бренде виски.
- Используйте специальные мобильные приложения для проверки акцизных марок.
Как понять, что виски испорчен:
Виски – крепкий алкогольный напиток с длительным сроком хранения. Однако некоторые факторы могут привести к его порче.
Признаки испорченного виски:
- Изменение цвета: Потемнение или обесцвечивание виски может являться признаком его порчи.
- Помутнение: Помутнение или образование осадка в виски свидетельствует о его негодности.
- Неприятный запах: Сгоревший, кислый или спиртовой запах виски является признаком его порчи.
- Изменение вкуса Горький, кислый или металлический вкус виски свидетельствует о том, что он испортился.
Факторы, которые могут привести к порче виски:
- Неправильное хранение: Виски следует хранить в прохладном, темном месте, вдали от источников тепла и света.
- Контакт с кислородом: После открытия бутылки виски следует плотно закрывать, чтобы избежать контакта с кислородом.
- Истечение срока годности: У виски нет официального срока годности, но со временем его вкус может изменяться.
Каким должен быть вкус виски?
Вкус виски зависит от многих факторов:
Тип виски:
- Солодовый: фруктовый, цветочный, пряный, дымный.
- Купированный: более мягкий, сбалансированный, с нот
Напомним, мы уже писали, как отличить брендовую вещь от подделки.
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