Как отличить настоящую красную икру от подделки: советы экспертов

Красная икра – это один из самых популярных деликатесов, который часто подается на праздничных столах. Однако, к сожалению, на рынке часто встречается подделка или некачественная икра. Чтобы не прогадать с выбором, нужно знать несколько простых правил.

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Об этом пишет РБК "Украина"

Обзор этикетке

Первое, на что нужно обратить внимание, – это этикетка. На ней должна быть указана следующая информация:

Название рыбы, из которой произведена икра

Дата изготовления

Дата фасовки

Срок годности

Внешний вид икринок

У настоящей икры икринки имеют разный размер и форму. Они должны быть целыми, без трещин и пленок. Если икринки одинаковы по размеру, это может быть признаком подделки.

Цвет и запах

Цвет настоящей икры зависит от вида рыбы, из которой она произведена. Однако, в целом, она должна быть алого цвета. Запах икры также должен быть характерен для рыбы. Если запах слаб или его нет совсем, то это может являться признаком подделки.

Консистенция

Настоящая икра должна быть достаточно плотной и липкой. Если икра мягкая и липкая, это может быть признаком того, что она уже испортилась.

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Вода

Если вы приобретаете икру в банке, то обратите внимание на то, есть ли там вода. У настоящей икры она должна быть прозрачной и без посторонних примесей. Если вода мутная или в ней есть посторонние включения, это может быть признаком подделки.

Следуя этим простым правилам, вы сможете выбрать качественную и вкусную красную икру.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам отличить настоящую икру от подделки:

Не покупайте икру в несанкционированной торговле.

Внимательно осмотрите банку. Она должна быть целой, без повреждений.

Если вы приобретаете икру в расфасованном виде, то обратите внимание на срок годности.

Напомним, мы уже писали, кому противопоказана красная икра.

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