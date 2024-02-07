Как отменить проклятие черного кота, перебежавшего дорогу перед вами
Приметы о черных котах существуют во многих культурах мира. Их часто считают символами несчастья или неудачи, но иногда им тоже приписывают удачу и защиту.
Вот некоторые из самых распространенных примет о черных котах:
- Если черный кот перебежит вам дорогу – это неудачно.
- Черный кот войдет в ваш дом – к успеху.
- Черный кот чихнет на вас – к богатству.
- Кот ляжет на вашу кровать – к болезни.
- Если вам приснится чёрный кот, это к переменам в вашей жизни.
Важно отметить, что эти приметы не имеют научного обоснования. Это просто предрассудки, которые передавались из уст в уста на протяжении веков. Верить ли в них или нет – это личный выбор.
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Некоторые люди считают, что черные коты приносят несчастье, потому что часто ассоциируются с черной магией и ведьмами. В других культурах черных кошек считаются символами удачи и защиты.
Самая распространенная плохая примета - если черный кот переходит дорогу. Это предвещает несчастье и вероятность встретиться с какими-либо неблагоприятными событиями.
Считается, что если так произошло, нужно сделать три шага назад и подождать, пока кто-нибудь другой перейдет дорогу, по которой пробежал черный кот.
Например, в Японии и Великобритании, когда черная кошка проходит мимо вас, вы должны улыбнуться, что гарантирует вам удачу.
- В Египте чёрная кошка считается копией их богини, для них чёрные кошки были реинкарнацией богини Баст.
- В Японии, Англии и Германии говорят, что черные коты приносят удачу и являются настоящими талисманами с большой пользой.
- В Шотландии черные кошки считаются символом изобилия.
- В Латвии рождение чёрных кошек означает хороший урожай.
В большинстве стран мира пробегающая перед вашим автомобилем кот считается тревожным знаком смерти или неудачей, которая может проявиться в виде несчастья и плохого здоровья.
Что делать если черный кот перешел дорогу и как отменить "проклятие черного кота"
Существует несколько верований о том, как отменить проклятие.
В Турции люди держат часть своих волос, чтобы упразднить проклятие черных кошек и оградить себя от любой неопределенности.
В Индии люди верят, что нужно трижды плюнуть по дороге, особенно если черная кошка пересечет путь, чтобы избежать плохих примет.
В некоторых частях света говорят, что нужно сделать три шага назад и подождать некоторое время, прежде чем идти дальше.
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