Как отмыть бутылку от зеленого налета и можно ли ее использовать дальше
Многие люди сталкиваются с проблемой зеленого налета, образующегося на дне и стенках пластиковых бутылок с водой. Этот налет не только портит эстетический вид, но может быть вредным для здоровья. К счастью существует несколько простых и действенных способов очистить бутылку.
Почему появляется зеленый налет? Ответили в издании УНИАН. Причина появления зеленого налета – водоросли, размножающиеся в любой емкости с водой. Споры водорослей попадают в бутылку с воздухом, когда вы ее открываете. Для их активного размножения нужны свет и тепло, запускающее процесс фотосинтеза, в результате которого выделяется хлорофилл – зеленый пигмент.
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Можно ли пить воду с зеленым налетом?
Да, в большинстве случаев вода с зеленым налетом безопасна для употребления.
Такие водоросли не относятся к группе опасных и не наносят вреда организму человека.
Однако, если налет имеет неприятный запах или мутит воду, лучше не пить ее.
Как хранить воду, чтобы предотвратить образование налета?
Чтобы не сталкиваться с проблемой очистки бутылок, соблюдайте следующие правила хранения воды:
- Используйте ПЭТ-тару только для одноразового хранения воды.
- Храните бутылки в прохладном и темном месте.
- Плотно закрывайте емкости, чтобы предотвратить попадание посторонних микроорганизмов.
- Не ставьте бутылки с водой у батарей или обогревателей.
- Идеальная температура для хранения воды – от +4 до +14°C (можно в холодильнике).
- Не используйте бутылки для питьевой воды для хранения других жидкостей.
- Регулярно дезинфицируйте емкости, не дожидаясь появления налета.
Если налет все-таки появился, а отмыть его быстро не получилось, лучше заменить бутылку новой.
Как очистить бутылку от зеленого налета?
Существует несколько способов очистить пластиковую бутылку от зеленого налета.
1. Сода:
- Смешайте 200 г соды с водой до образования густой каши без комочков.
- Перелейте смесь в бутылку, добавьте немного воды и закройте крышку.
- Потрясите бутылку, чтобы сода распределилась по стенкам и оставьте на несколько часов (или на ночь).
- Тщательно промойте бутылку чистой водой.
2. Соль и средство для мытья посуды:
- Насыпьте в бутылку 5-7 ст. л. соли.
- Добавьте 4 ст. л. средства для мытья посуды.
- Закройте бутылку и взболтайте круговыми движениями.
- Оставьте на ночь, если налет сильный.
- Тщательно промойте бутылку водой.
3. Уксус:
- Разведите уксус с водой в пропорции 1:1.
- Залейте бутылку уксусным раствором и оставьте на 30 минут.
- Промойте бутылку чистой водой.
4. Лимонная кислота:
- Растворите 1 пакетик лимонной кислоты в 1 литре воды.
- Залейте бутылку раствором и оставьте на 1 час.
- Промойте бутылку чистой водой.
5. Перекись водорода:
- Добавьте 100 мл перекиси водорода в 2 литра воды.
- Залейте бутылку раствором и оставьте на 2-3 часа.
- Промойте бутылку чистой водой.
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