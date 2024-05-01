Как отмыть бутылку от зеленого налета и можно ли ее использовать дальше

Многие люди сталкиваются с проблемой зеленого налета, образующегося на дне и стенках пластиковых бутылок с водой. Этот налет не только портит эстетический вид, но может быть вредным для здоровья. К счастью существует несколько простых и действенных способов очистить бутылку.

Почему появляется зеленый налет? Ответили в издании УНИАН. Причина появления зеленого налета – водоросли, размножающиеся в любой емкости с водой. Споры водорослей попадают в бутылку с воздухом, когда вы ее открываете. Для их активного размножения нужны свет и тепло, запускающее процесс фотосинтеза, в результате которого выделяется хлорофилл – зеленый пигмент.

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Можно ли пить воду с зеленым налетом?

Да, в большинстве случаев вода с зеленым налетом безопасна для употребления.

Такие водоросли не относятся к группе опасных и не наносят вреда организму человека.

Однако, если налет имеет неприятный запах или мутит воду, лучше не пить ее.

Как хранить воду, чтобы предотвратить образование налета?

Чтобы не сталкиваться с проблемой очистки бутылок, соблюдайте следующие правила хранения воды:

Используйте ПЭТ-тару только для одноразового хранения воды.

Храните бутылки в прохладном и темном месте.

Плотно закрывайте емкости, чтобы предотвратить попадание посторонних микроорганизмов.

Не ставьте бутылки с водой у батарей или обогревателей.

Идеальная температура для хранения воды – от +4 до +14°C (можно в холодильнике).

Не используйте бутылки для питьевой воды для хранения других жидкостей.

Регулярно дезинфицируйте емкости, не дожидаясь появления налета.

Если налет все-таки появился, а отмыть его быстро не получилось, лучше заменить бутылку новой.

Как очистить бутылку от зеленого налета?

Существует несколько способов очистить пластиковую бутылку от зеленого налета.

1. Сода:

Смешайте 200 г соды с водой до образования густой каши без комочков.

Перелейте смесь в бутылку, добавьте немного воды и закройте крышку.

Потрясите бутылку, чтобы сода распределилась по стенкам и оставьте на несколько часов (или на ночь).

Тщательно промойте бутылку чистой водой.

2. Соль и средство для мытья посуды:

Насыпьте в бутылку 5-7 ст. л. соли.

Добавьте 4 ст. л. средства для мытья посуды.

Закройте бутылку и взболтайте круговыми движениями.

Оставьте на ночь, если налет сильный.

Тщательно промойте бутылку водой.

3. Уксус:

Разведите уксус с водой в пропорции 1:1.

Залейте бутылку уксусным раствором и оставьте на 30 минут.

Промойте бутылку чистой водой.

4. Лимонная кислота:

Растворите 1 пакетик лимонной кислоты в 1 литре воды.

Залейте бутылку раствором и оставьте на 1 час.

Промойте бутылку чистой водой.

5. Перекись водорода:

Добавьте 100 мл перекиси водорода в 2 литра воды.

Залейте бутылку раствором и оставьте на 2-3 часа.

Промойте бутылку чистой водой.

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