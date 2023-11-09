Как отмыть черную "подошву" из носков: самый эффективный способ

Грязные светлые носки – вечный головняк многих хозяев. Похоже, иногда пятна настолько устойчивы, что нам проще выбросить носки.

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Однако одна блоггерша по имени Дженна раскрыла забытый метод от своей мамочки, который может спасти ситуацию, сообщает издание Express.

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Вместо химических препаратов, чтобы вывести пятна, Дженна использует только жидкий отбеливатель, доступный в магазинах за 30 гривен. Отмечается, что такая смесь обеспечит носкам новый облик.

Блогер посоветовала увлажнить вещи отбеливателем перед стиркой и затем положить их в стиральную машину на режиме быстрого отжима. После этой процедуры носки удивили своим видом.

Также в комментариях пользовательница добавила еще один лайфхак: ополосните носки вместе с таблеткой для посудомоечной машины, пищевой содой и ополаскивателем для стирки. Такой комплекс, по словам уже проверенных хозяйок, творит чудеса со светлыми вещами.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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