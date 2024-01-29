Как отмыть душ и кабину с помощью одного чайного пакетика: полезный лайфхак

Владельцы душевых кабин знают, как трудно избавиться от мыльного налета, накипи и разводов на стекле. Обычно приходится использовать химические средства, не всегда безопасные для здоровья.

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Но есть один простой и эко-френдли лайфхак с сайта "Телеграф", который поможет вам сделать вашу душевую кабину сияющей чистотой. Зеленый чай можно использовать для чистки других поверхностей в ванной комнате, таких как кафель, раковина, ванна.

Тарелки будут как новые: как очистить посуду от стойкого налета

Вам понадобится:

Пакетик зеленого чая

Вода

Пульверизатор

Салфетка из микрофибры или газета

(По желанию) Старая зубная щетка

Что делать:

Заварите пакетик зеленого чая и дайте ему остыть. Перелейте остывший чай в пульверизатор. Распылите средство на стене душевой кабины. Круговыми движениями потрите стекло салфеткой из микрофибры или газетой. Для стойких пятен можно использовать старую зубную щетку. Ополосните водой (необязательно).

Почему зеленый чай?

Зеленый чай богат антиоксидантами и хлорофиллом, обладающими очистительными свойствами. Он также безопасен для использования на стеклах и других поверхностях.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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