Как отпугнуть комаров, без использования химических средств: советы дачников

Когда на улице уже все цветет, появляется значительно больше желающих проводить вечера на открытом воздухе, погружаясь в пение птиц и шелест листьев. Однако никому не хочется слышать надоедливое жужжание комаров под ухом.

Команда UAportal вместе с ProstoWay подготовили для вас действенные домашние средства, которые помогут отпугнуть этих крылатых незваных гостей.

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Комары не любят аромата лаванды. Разместите свежий букет этого цветка на столе, где вечером проводите время за чашечкой чая. Лаванду также можно выращивать в домашних условиях в горшке или разложить ее ветки на подоконнике.

Запах лимона и гвоздики создают невидимый "барьер" от комаров. Возьмите лимон, разрежьте его на две части и воткните в них палочки сушеной гвоздики.

Расположите несколько палочек корицы рядом со свечой, и когда она будет гореть, запах будет отпугивать комаров. Вы также можете использовать другие ароматные растения, такие как тимьян, базилик, мята или мелисса.

Напомним, ранее мы рассказывали о лайфхаке от американца, который поможет уничтожить тысячи комаров за одну ночь.

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