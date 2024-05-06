Как отпугнуть птиц от черешни и малины: простой лайфхак

Несомненно, птицы играют ключевую роль в защите сада, ведь они эффективно регулируют популяцию вредных насекомых. Однако, иногда эти крылатые создания могут нанести вред урожаю, не уступая другим вредителям.

Есть немало методов, которые могут помочь уберечь плоды от атак птиц. Если же вы ищете решение, которое будет не только эффективным, но и гуманным, то этот лайфхак может пригодиться. О нем рассказал ТСН.

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Для защиты садовых ягод от птиц используйте следующий метод. Возьмите кухонную фольгу, которая есть в большинстве домов.

Натяните леску или веревку между деревьями и кустами, на которых растут ягоды. Далее, к этой леске или веревке прикрепите полосы из фольги, которые будут мерцать на солнце.

Они будут создавать шум при ветре и отражать солнечный свет, что станет сигналом опасности для птиц. Это заставит их избегать приближения к ягодам и они не будут их поедать.

Напомним, ранее UAportal писал о лучшем средстве против улиток, которое поможет вывести их из огорода.

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