Как отпугнуть уличных кошек от дома: действенные методы и лайфхаки

Уличные коты, хоть и могут казаться милыми, порой создают проблемы: вредят растениям, оставляют неприятные "сюрпризы" и просто пугают некоторых людей.

Существует множество способов отпугнуть кошек, не причиняя им вреда. Об этом пишет Главред.

Запахи:

Цитрусовые: апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы, мандарины. Их резкий запах неприятен для большинства кошек. Разложите корки цитрусовых в местах, где вы не хотите видеть кошек.

апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы, мандарины. Их резкий запах неприятен для большинства кошек. Разложите корки цитрусовых в местах, где вы не хотите видеть кошек. Пряные травы: Лаванда, розмарин, мята, перечная мята, чабрец, чеснок. Посадите эти травы на участке или разложите пучки сушеных трав.

Кофейная гуща: Свежая или сушеная кофейная гуща также имеет неприятный для кошек запах.

Свежая или сушеная кофейная гуща также имеет неприятный для кошек запах. Уксус: разведите уксус с водой в равных пропорциях и распылите в местах, где бывают коты.

разведите уксус с водой в равных пропорциях и распылите в местах, где бывают коты. Аммиак: Запах аммиака тоже не нравится котам. Используйте нашатырный спирт, разбавленный водой (1:1).

Другие методы:

Фольга: Шуршание фольги пугает многих кошек. Разложите листы фольги в проблемных местах.

Шуршание фольги пугает многих кошек. Разложите листы фольги в проблемных местах. Шипы и колючки: Кошки не любят ходить по острым предметам. Используйте шишки, ветки хвойных деревьев или колючую проволоку.

Ультразвуковые отпугиватели: Эти устройства издают ультразвук, не слышимый для людей, но неприятный для кошек.

Эти устройства издают ультразвук, не слышимый для людей, но неприятный для кошек. Датчики движения с водой Эти устройства распыляют воду в сторону движения, когда обнаруживают кошку.

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Важно:

Не используйте ядовитые вещества или другие методы, которые могут причинить вред животным.

Если вы хотите отпугнуть кошек только с определенной территории, например из клумбы или детской площадки, огородите ее.

Помните, что кошки – это живые существа, и они имеют право на свою территорию. Будьте гуманны и используйте только те методы, которые не наносят им вреда.

Дополнительные советы:

Уберите источники пищи: Закройте плотно мусорные баки и компостные кучи, которые могут привлекать кошек.

Закройте плотно мусорные баки и компостные кучи, которые могут привлекать кошек. Обеспечьте кошкам альтернативные места для туалета: Устройте для них специальное место с песком или гравием в другом месте.

Устройте для них специальное место с песком или гравием в другом месте. Стерилизуйте и кастрируйте домашних кошек: Это поможет уменьшить популяцию бездомных кошек в вашем районе.

Какие запахи кошки не любят больше всего?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь обоняние у каждой кошки уникально. Однако исследования показывают, что большинство кошек не любят:

Цитрусовые

Пряные травы

Уксус

Ацетон

Аммиак

Кофе

Табак

Помните:

Перед использованием любого метода отпугивания убедитесь, что он безопасен для детей и других животных.

Возможно, вам придется периодически менять методы отпугивания, ведь коты – это умные животные и могут со временем привыкнуть к запахам.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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