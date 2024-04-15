Как отстирать пятна от травы с любимой одежды: простые способы
Пикник на свежем воздухе и отдых с друзьями где-то на лужайке - это всегда приятно, но порой после этого могут остаться нежелательные зеленые следы на вашей одежде. Не стоит считать такие пятна приговором для вещей и не нужно сразу их выбрасывать.
Есть несколько проверенных методов, которые смогут эффективно вывести зеленые загрязнения с тканей разного цвета, включая джинсы и обувь. Об этом пишут "Окна".
Как вывести пятна от травы с белой одежды
Не спешите использовать отбеливатель. Это средство может быть слишком агрессивным и даже оставить на ткани нежелательные желтые следы или повредить материал. Вместо этого, попробуйте деликатный метод с использованием 3% перекиси водорода. Добавьте несколько капель нашатырного спирта к перекиси, смочите в этой смеси ватный диск и аккуратно протрите пятно, двигаясь от краев к центру.
Оставьте одежду на 15-20 минут, а затем ополосните в воде. Помните, что этот метод подходит только для белой одежды, поскольку он может испортить цветные ткани.
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Как вывести зеленые пятна с цветной одежды
Что касается цветной одежды, то лучше всего сразу же браться за выведение пятен травы, пока пигмент не въелся глубоко в волокна. Простой и экономный способ - это использование поваренной соли. Растворите две столовые ложки соли в стакане воды, процедите и смочите в растворе ватный диск, которым затем обработайте пятно. Оставьте на 2-3 часа, периодически увлажняя ткань, чтобы она не пересыхала.
Если пятно уже застарелое, возможно, придется повторить процедуру несколько раз.
Как отстирать пятно от травы с джинсов
Для выведения пятен с джинсов попробуйте использовать уксус и пищевую соду. Сначала смочите пятно водой, посыпьте содой и полейте уксусом. После химической реакции подождите несколько минут, а затем промойте джинсы холодной водой.
А для очистки кроссовок от пятен травы можно использовать зубную пасту.
Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они имели идеальный вид.
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