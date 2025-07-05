Как отучить кота ходить в туалет в саду или на огороде: действенные методы

Некоторые дачники, осматривая свои грядки или садовые участки, время от времени сталкиваются с неприятной ситуацией - на территории "хозяйничает" чужой кот. Следы его присутствия портят не только вид участка, но и настроение.

Однако есть эффективные и безопасные способы, которые помогут отучить животное использовать ваш огород как туалет. Об этом пишет Новости.LIVE.

Опытные садоводы советуют использовать природные ароматы, которые не переносят коты. В частности, можно разложить кожицы цитрусовых фруктов – лимонов, апельсинов или мандаринов – вокруг участка. Их запах действует на кошек отпугивающе. Еще один вариант – раствор на основе эфирных масел лаванды, мяты или эвкалипта. Если его периодически распиливать на землю, это также снизит желание животного возвращаться. Дополнительно можно использовать кофейную гущу, которую кошки не любят ни за аромат, ни за текстуру.

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Помимо запахов помогут и физические препятствия. Если накрыть грядки садовой сеткой с мелкими отверстиями или агроволокном, животное просто не сможет рыть почву. Чтобы еще больше усложнить ей доступ, между растениями можно выложить шишки, бамбуковые палочки или грубые камни – по таким поверхностям котам ходить крайне неудобно.

Еще один способ – посадить на участке растения, которые имеют резкий аромат, что не нравится котам. Например, лаванда, розмарин или даже кошачья мята могут изменить планы пушистого незваного гостя. А для тех, кто не против современных решений, существуют технологические гаджеты — ультразвуковые отпугиватели и автоматические спринклеры с датчиком движения, которые срабатывают при приближении животного и создают некомфортные условия.

Если же кот приходит постоянно, возможно, стоит дать ему альтернативу — выделить на окраине участок с мягкой почвой или песком, куда он сможет ходить без ущерба для ваших растений. Такой компромисс может решить проблему надолго.

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