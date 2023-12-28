Как пережить стресс во время новогодних праздников – советы врачей

Праздничный сезон может привести к определенным изменениям в настроении и поведении. Задержки в путешествиях, сложные семейные отношения, финансовые проблемы и политические разногласия – лишь некоторые из факторов, которые могут вызвать стресс во время праздников.

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Исследования показывают, что стресс во время праздников может оказать серьезное негативное влияние на наше физическое и психическое здоровье. Он может привести к повышению артериального давления, сердечному ритму и уровню кортизола, а также к проблемам со сном, утомляемости и депрессии.

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Но есть способ использовать нейробиологию, чтобы помочь нам справиться со стрессом во время праздников. Нейронаука изучает, как работает наш мозг, и как это влияет на наше поведение и эмоции.

В своей статье на ScienceAlert нейробиолог Сина Мэтью из Университета Мэри Гардин-Бейлор объясняет, как разные области нашего мозга отвечают за разные аспекты стресса. К примеру, гипоталамус отвечает за высвобождение гормонов стресса, таких как кортизол, а передняя поясная кора помогает нам обработать фрустрацию.

Мэтью также предлагает конкретные стратегии, которые мы можем использовать, чтобы справиться со стрессом во время праздников. Например, глубокое дыхание может помочь стимулировать парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление, а физические упражнения могут помочь снизить стресс и улучшить настроение.

Вот несколько конкретных советов, которые вы можете использовать, чтобы справиться со стрессом во время праздников:

Распознайте свои триггеры. Что вызывает у вас стресс во время праздников? Это путешествия, семейные отношения, финансовые проблемы или что-нибудь другое?

Разработайте стратегии преодоления. Как вы можете справиться со своими триггерами?

Для преодоления стресса от путешествий попытайтесь планировать заранее, чтобы избежать неожиданностей. Для преодоления сложных семейных отношений установите границы и поговорите со своими близкими, что вы чувствуете. Для преодоления финансовых проблем разработайте бюджет и обсудите свои финансовые цели со своей семьей и попытайтесь найти выход из ситуации вместе. Чтобы преодолеть политические разногласия, избегайте дискуссий о политике, если вы знаете, что они приведут к конфликту. Не бойтесь просить о помощи. Если вы чувствуете, что не можете справиться со стрессом самостоятельно, поговорите с другом, членом семьи или терапевтом.

Специалист добавила, что стресс во время праздников – это нормально. Но вы можете принять меры, чтобы уменьшить его влияние на ваше здоровье. Используя нейробиологию, вы можете научиться управлять стрессом и наслаждаться праздниками без перенапряжения.

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