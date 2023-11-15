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Как пес ведет себя к приходу гостей и болезней: Какие приметы связаны с поведением собак

Игорь Романько

Какие приметы и предрассудки связаны с поведением собак

Наше взаимодействие с четырехлапыми друзьями всегда имело особый смысл. Оказывается, народные приметы, связанные с собаками, могут служить качественным предупреждением о поступлении событий или даже судьбе.

Стоит только внимательно следить за их поведением, пишет today.ua. Но заметьте, что приметы носят фольклорный характер и не имеют научного подтверждения.

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Положительные приметы, связанные с собаками:

  1. Прибилась собака к вам: Ждите приятных финансовых перемен.
  2. Чужой пес увязался за вами на улице: Ждите хороших событий.
  3. Собака сопровождает вас в пути: Обещается хороший и безопасный путь.

Завтраки:

  • Собака во сне будет громко лаять: Обещает незваных гостей.
  • Много веселых собак во сне: Предвестие свадьбы в семье.

Другие приметы:

  • Черный пес дома защитит от молнии.
  • Три белые собаки на улице – до невероятной удачи.

Негативные приметы, связанные с собаками:

  1. Собака лежит и воет громко: Предупреждение о болезни или смерти в семье.
  2. Собака сидит и воет, подняв морду вверх: Предупреждение о пожаре.
  3. Собака сидит и воет с прямой мордой: Предупреждение о войне или голоде.

Другие приметы:

  • Не бейте собаку ногами, чтобы избежать болезней ног.
  • Пес на рыбалке – не ожидайте удачного улова.
  • Сбитая собака может быть плохим знаком для водителей.
  • Если собака ест траву или катается по земле – ждите дождя или природных катаклизмов.
  • Собака, которая отказывается от еды и спит весь день, может указывать на поступление урагана.

Напомним, мы уже писали, какую породу собак подходят для дома.

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