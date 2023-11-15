Как пес ведет себя к приходу гостей и болезней: Какие приметы связаны с поведением собак

Наше взаимодействие с четырехлапыми друзьями всегда имело особый смысл. Оказывается, народные приметы, связанные с собаками, могут служить качественным предупреждением о поступлении событий или даже судьбе.

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Стоит только внимательно следить за их поведением, пишет today.ua. Но заметьте, что приметы носят фольклорный характер и не имеют научного подтверждения.

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Положительные приметы, связанные с собаками:

Прибилась собака к вам: Ждите приятных финансовых перемен. Чужой пес увязался за вами на улице: Ждите хороших событий. Собака сопровождает вас в пути: Обещается хороший и безопасный путь.

Завтраки:

Собака во сне будет громко лаять: Обещает незваных гостей.

Много веселых собак во сне: Предвестие свадьбы в семье.

Другие приметы:

Черный пес дома защитит от молнии.

Три белые собаки на улице – до невероятной удачи.

Негативные приметы, связанные с собаками:

Собака лежит и воет громко: Предупреждение о болезни или смерти в семье. Собака сидит и воет, подняв морду вверх: Предупреждение о пожаре. Собака сидит и воет с прямой мордой: Предупреждение о войне или голоде.

Другие приметы:

Не бейте собаку ногами, чтобы избежать болезней ног.

Пес на рыбалке – не ожидайте удачного улова.

Сбитая собака может быть плохим знаком для водителей.

Если собака ест траву или катается по земле – ждите дождя или природных катаклизмов.

Собака, которая отказывается от еды и спит весь день, может указывать на поступление урагана.

Напомним, мы уже писали, какую породу собак подходят для дома.

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